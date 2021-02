Ohne kuschelige Enge

Was schon in Berlin für Furore sorgte, soll nun auch hier das Publikum begeistern. Doch das geht leider „nur“ via Internet. Die dritte hessische Folge der „Music For Hotel Bars“ am Sonntag kommt dieses Mal jedoch tatsächlich aus einem Hotel.

„Die kuschelig enge Situation in einer knallvollen Hotelbar, verraucht und schlecht belüftet, wäre sowas wie der Supergau in der Pandemie“, spricht Oliver Augst ein wahres Wort gelassen aus, schiebt dann noch ein „aber sehr ersehnt“ mit einem Seufzer nach. Nur zu gerne hätte der Sänger, Komponist und Autor die „Music For Hotel Bars“ von Kurator und Dramaturg Bastian Zimmermann (früher Frankfurt, heute Berlin) auch hier in solch Ambiente mit Leben erfüllt.



„Zimmermann und ich haben in den 2010er-Jahren, als wir beide noch in Frankfurt lebten, oft zusammen in den schönen vielsternigen Hotelsbars abgehangen und versucht uns ein schönes Leben zu machen“, verrät Augst. Dabei bedauerten sie, auch Musikgourmets, „nur die immer gleiche, aufgewärmte und ein bisschen traurig-schmierige Klangkulisse“ präsentiert zu bekommen. „Damals schon hatten wir die Idee, für diese Locations mal etwas Anderes, Besonderes zu machen.“ Klar, dass Augst gleich im Januar dabei war wie auch Les Trucs; das Frankfurter Duo mit „Musique d’ameublement“ und Augst mit seiner „Barmusikmaschine“. Mit hintergründiger Hintergrundmusik, als „@Home Edition“ von zuhause aus und nicht aus dem Maritim Hotel in Darmstadt beziehungsweise dem Radisson Blu Schwarzer Bock in Wiesbaden.



Der dritte Abend „Well, You Back Up And Push – Songs From The Firth Floor“ mit Annesley Black (Foto) und Friederike Thielmann kommt tatsächlich aus der verwaisten Marmion Bar des Lindley Lindenberg Hotels im Osthafen. Die Musikerinnen entführen in die weit entfernte Welt der Bluegrass Music aus den Bergen von Kentucky und Tennessee.



>> Songs From The Fifth Floor, Ffm, Lindley Hotel, 28.2., 20:30 Uhr, online unter www.musicforhotelbars.com