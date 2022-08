So feiern Frankfurts Museen

Beim Museumsuferfest ist entlang des Mains jedes Jahr eine Menge los. Neben zahlreichen Events mit Musik, Essen und Getränken, geht es natürlich auch um die namensgebenden Museen, die sich für das Wochenende ein besonderes Programm überlegt haben. Ein Überblick – Teil zwei.

Auf beiden Seiten des Mains haben die Museen vom 26. bis zum 28. August für Besucherinnen und Besucher des Museumsuferfests geöffnet. Mit dem entsprechenden Fest-Button für sieben Euro gibt es dort freien Eintritt; für Kinder unter 18 Jahren ist der Eintritt in viele Museen ohnehin kostenfrei. Ordentlich was los ist nicht nur um den Römer . Auch viele der Museen entlang des Schaumainkai in Sachsenhausen planen ein buntes Programm und zahlreiche Aktivitäten für Kinder.Kino und Filme in all ihren Facetten, das bietet das Deutsche Filmmuseum ganzjährig mit seiner Dauerausstellung sowie wechselnden Sonderausstellungen. Momentan dreht sich bei „Im Tiefenrausch“ alles um endlose Wasserwelten, daher ist auch das Programm zum Museumsuferfest vom kühlen Nass inspiriert. Neben verschiedenen Kinofilmen, wie „The Shape of Water“, „Free Willy“ oder „Dangerous when wet“, werden Führungen und ein Quiz rund um die Ausstellung angeboten. Im Shop des Museums findet zudem täglich ab 10 Uhr ein Flohmarkt statt und sogenannte „Walking Acts“ aus dem Star-Wars-Universum stehen für Fotos bereit. Für Kinder ist „Lucas“, das internationale Festival für junge Filmfans, mit Mitmach-Aktionen vor Ort. Weitere Infos gibt es hier Skulpturen aus verschiedenen Materialien und einen Überblick über die Geschichte der Bildhauerei gibt es im Liebieghaus. Zum Museumsuferfest finden nicht nur Führungen zu Themen der Ausstellung, wie „Splendid White. Die Elfenbein-Sammlung Reiner Winkler im Liebieghaus“ oder „Mission Rimini. Material, Geschichte, Restaurierung“ statt, sondern darüber hinaus auch zahlreiche Workshops – hauptsächlich für Kinder. Ob mit Gips, Stein oder Ton: Das junge Publikum kann sich an die Materialien spielerisch herantasten und kreativ austoben. Das gesamte Programm gibt es hier Seit Anfang Juli ist in der Ausstellung „Ortswechsel“ erstmals die Kunstsammlung der Deutschen Bundesbank in einem Museum zu sehen. Neben den Führungen durch die Ausstellung – am Sonntag mit Kuratorin Dr. Birgit Sander – steht im Zelt vor dem Museum alles unter dem Motto „Farbe absolut“. Das offene Atelier bietet Kindern die Möglichkeit, mit Elementen der Faden-Malerei zu experimentieren und ein Sommer-Accessoire zu gestalten. Auch die Antiquariatsmeile findet in diesem Jahr wieder vor dem Museum statt. Bereits zum 15. Mal können hier Bücherliebhaberinnen und -liebhaber durch das Angebot stöbern. Ab wann es losgeht, steht hier Führungen durch die verschiedenen Ausstellungen gibt es auch im Städel. Mit dem Museumsufer-Button können die Besucherinnen und Besucher so die Arbeiten von unter anderem Ottilie W. Roederstein, Andreas Mühe und Otto Hofmann bestaunen. Zusätzlich bietet das Museum am Festwochenende interaktive Familienführungen an, zum Beispiel zum „Mitmalen“ oder rund um besondere Materialien. Workshops für das junge Publikum werden zudem vor dem Museum angeboten. Dort können Kinder in der Druckwerkstatt experimentieren und in der Malwerkstatt ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Was das Städel noch geplant hat, erfahren Sie hier