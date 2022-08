So feiern Frankfurts Museen

Neben zahlreichen Bühnen und Events geht es beim Museumsuferfest natürlich vor allem um eines: die Frankfurter Museen. Zusätzlich zu den Führungen durch ihre Ausstellungen haben sich einige von ihnen ein besonderes Programm überlegt. Ein Überblick – Teil eins.

Auf beiden Seiten des Mains haben die Museen vom 26. bis 28. August für Besucherinnen und Besucher des Museumsuferfests geöffnet. Mit dem entsprechenden Fest-Button für sieben Euro gibt es freien Eintritt in die Museen; für Kinder unter 18 Jahren ist der Eintritt in viele Museen (darunter alle hier genannten) ohnehin kostenfrei. Auch rund um den Römer und die Altstadt gibt es Programm.„Erlesenste satirische Bühnenkunst“ verspricht das Caricatura Museum bei seinem „Festival der Komik“, das anlässlich des Museumsuferfests auf dem Weckmarkt direkt vor dem Museum stattfindet. Lesungen und Live-Performances stehen dabei auf dem Programm; mit dabei sind unter anderem der Gründer und die ehemaligen Chefredakteure der Titanic, Pit Knorr, Thomas Gsella und Hans Zippert, die Berliner Schriftstellerin Kirsten Fuchs, Comickünstler Ralf König, Autorin Ella Carina Werner und die „Titanic-Taskforce Live“. Moderiert wird der satirische Reigen von Kabarettist und Autor Bernd Gieseking. Das gesamte Programm des „Festivals der Komik“ gibt es hier zum Download Schon seit Mai läuft die Sonderausstellung „Museum of Modern Rat“ im Struwwelpeter Museum in der neuen Altstadt. Zu sehen gibt es darin zahlreiche „tierisch lustige“ Comics von Cartoonistin Uschi Heusel, alles rund um Ratte Ludwig. Auch am Museumsuferfest steht die Sonderausstellung im Fokus, drumherum kommt aber auch der Namensgeber des Museums nicht zu kurz: So finden am Samstag und Sonntag Lesungen aus dem hessischen Struwwelpeter statt, auch in der Struwwel-Lounge sind Lesungen geplant und in der Bastelwerkstatt können Kinder sich kreativ austoben. Das gesamte Programm des Struwwelpeter Museums gibt es hier Im Historischen Museum dreht sich an den drei Festtagen – neben der aktuellen Ausstellung „Frankfurt und der NS“ – alles um Spanien, das Gastland der diesjährigen Buchmesse. Im und um das Museum gibt es spanische Tapas und Spanisch-Schnupperkurse der Volkshochschule. Flamenco-Gitarristen sorgen für den musikalischen Part. Was das Historische Museum zum Museumsuferfest genau geplant hat, ist hier nachzulesen.Im Jungen Museum gleich nebenan spielt am Samstag und Sonntag die aktuelle Ausstellung „Nachgefragt: Frankfurt und der NS“ ebenfalls eine Rolle. Darüber hinaus veranstaltet das Museum, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, eine Rallye rund um sein Jubiläum. Auf dem Museumsplatz sowie im Haus werden darüber hinaus mehrere Workshops für Kinder, beispielsweise zum Papierschöpfen und Drucken, angeboten. Das gesamte Programm gibt es hier Bereits Anfang der Woche ist das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank extra für das Museumsuferfest ans Mainufer umgezogen. Geöffnet ist das Zelt am Mainkai, in Höhe der Kirche St. Leonhard, an allen drei Festtagen. Auf die Besucherinnen und Besucher warten dort neben Infos rund um den Euro auch ein Schreddergeld-Schätzspiel sowie ein Quiz zur Bundesbank. Für Kinder gibt es außerdem verschiedene Puzzle- und Bastelangebote, bei denen sie unter anderem ihren eigenen Geldschein gestalten können. Wann das Zelt des Geldmuseums genau geöffnet hat und was es dort noch zu erleben gibt, steht hier