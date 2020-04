Auf dicke Hose machen

Der Mousonturm hat in Zeiten digitaler Ersatzprogramme eine neue Ansprache für sein Publikum gefunden: Dear st(d)reamers. Nettes Wortspiel. Der Digitale Mousonturm, kurz DMT, bietet aktuell YRD.Works und den „Geheimen Salon“ an.

Wohl dem, dem Künstlerkollektive wie YRD.Works eng verbunden sind. So kann das Künstlerhaus Mousonturm zwölf Tage lang bis zum 27. April, jeweils von 17 bis 21 Uhr, das „Canned (99/63)“-Projekt der Offenbacher präsentieren. „YRD.Works bringt ab heute Konservismus in eure Wohnzimmer und macht einen auf dicke Dose“, vermeldet der Digitale Mousonturm (DMT) findig. „Wieder einmal sind YRD.Works als temporäre Unternehmer tätig, diesmal mit Canned (99/63). Zwölf Tage lang senden sie live aus ihrer Dosenfabrik, in der alle Arbeitsschritte von ,Product placement‘ über ,Food preparation‘ bis zum ,Canning‘ parallel und virtuell verfolgt werden können. Canned bedeutet neben konserviert übrigens auch „sternhagelvoll“, wissen sie in der Waldschmidtstraße.Die „Randständige elektronische Hausmusik“ geht heute in Runde 4. „Der geheime Salon“ bringt zu den Fans „klangliche Randnotizen“ nach Hause auf die Couch. Mit „Paranormale Rhythmusphänomene – Eine mechatronische Séance“ ist der Livestream von 21 bis 22 Uhr überschrieben. „In der vierten Episode schalten wir live nach Berlin, in den Zirkel einer Roboter-Trommel-Sekte und wohnen einer ihrer musikalischen Séancen bei“, verspricht der Digitale Mousonturm. Auf der Website des Mousonturms finden Sie den Link zu dem Livestream bei Youtube. Dort sind auch kurze Videos zu den ersten drei Salonen abgelegt.