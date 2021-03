Karaoke geht anders

Die „#BLEIBIMBETT – Support Your Local Artist“-Reihe wird fortgesetzt, mit Andreas Kümmert kommt am 20. April ein bekannter Name ins Bett und mit dem „Mitsing Mittwoch“ gibt es ein Format, bei dem sich die Zuschauer:innen einbringen können.

„Unsere ,#BLEIBIMBETT’-Reihe geht im April weiter: mit einer Überraschungsband aus der Region sowie mit Vollblut-Singer/Songwriter Andreas Kümmert“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Club Das Bett über weitere Livestream-Aktivitäten in der Schmidtstraße. Doch damit nicht genug: An jedem Mittwoch ist eine andere Coverband im Bett zu Gast. Und die Zuschauer:innen können aus vollem Halse mitsingen. Die Texte der Songs werden direkt im Stream eingeblendet.



Beim ersten „Mitsing MIttwoch“ am 7. April präsentiert die Classic Rock-Formation Delta Rock aus dem Rhein-Neckar-Delta Rock-Klassiker aus drei Jahrzehnten. Von Aerosmith und Deep Purple über Foreigner und Led Zeppelin bis hin zu den Guano Apes und Melissa Etheridge. Eine Woche später bringen Pfund Songs der Red Hot Chili Peppers, der Foo Fighters, Green Day, Metallica oder Rage Against The Machine auf die Bühne. One Step Closer konzentrieren sich am 21. April auf der Repertoire von Linkin Park. Skinny Jeans beschließen den Mittwochsreigen am 28. April mit Hits der vergangenen 40 Jahre. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf für fünf Euro.



Klingt wie Karaoke mit Liveband könnte man meinen, nur was die Sängerinnen und Sänger zuhause zu den von den Bands dargebotenen „Playbacks“ zum Besten geben, wird in den eigenen vier Wänden bleiben. Schade eigentlich, dass man da nicht Mäuschen spielen kann. „Live einblenden können wir das leider nicht, allein wegen des Delays zwischen dem Bild, das raus geht und dem, das dann reinkommen würde“, weist Kathi Süs über technisch nicht so einfach zu bewältigende Abläufe hin. „Aber wenn die Leute sich dabei filmen und uns das Material dann einschicken, freuen wir uns natürlich und würden auch gerne Clips daraus machen und dann posten.“ So könnte dann glatt das eine oder Talent ans Licht der Öffentlichkeit kommen.