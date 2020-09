Willkommen im Nachbarschafts-Orchester

Instrumentenbau – Probe – Konzert. Und das alles an einem Tag. So lautet die Ankündigung für den Auftritt des Soziokulturellen DIY-Nachbarschafts-Orchesters am 19. September in Offenbach bei der Akademie für interdisziplinäre Prozesse, kurz afip!.

„Kinder und Jugendliche, neu Zugezogene und alt Eingesessene, Laien, Profis, Neugierige und Passant*innen – alle sind eingeladen sich am Samstag, 19. September 2020 ab 15 Uhr auf dem Goetheplatz Offenbach vor der afip! zum gemeinsamen, experimentellen Instrumentenbau einzufinden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie für interdisziplinäre Prozesse. „Gerne können möglichst viele klingende Gegenstände (Schneeschaufel, alte Töpfe, Papprollen oder Instrumente) mitgebracht werden, die vor Ort mit dem kostenlos bereitgestellten Material zu kleinen und überdimensionalen Klanggeräten zusammengetackert, geklebt, gebunden werden.



So sollen wundersame Maschinen entstehen – „möglichst viele außergewöhnliche analoge Ton-Kommunikationserzeugungsgeräte der Marke Eigenbau“, lässt Luth Jahnke von der afip! wissen. Sobald die Klangerzeuger fertig sind, steht das preisgekrönte Free-Jazz-Kollektiv Sudden Orchestra bereit, um musikalische Arrangements zu entwerfen. „Es entsteht eine Symphonie, die vor allem eins hervor bringt – gemeinsame nonverbale Kommunikation durch Musik“, verspricht Jahnke. „Den fulminanten Abschluss bildet das große Offenbacher-Symphonie-Konzert, das ab 18 Uhr auf dem Goetheplatz im Nordend bei freiem Eintritt zu Gemeinsamkeit einlädt.“



Mach mit! DIY-Nachbarschafts-Orchester, Offenbach, afip!, 19.9., 18 Uhr