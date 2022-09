Hoffnung dank Musik

Am Donnerstag lädt das Museum of Modern Electronic Music zu einem Abend mit der ukrainischen Produzentin und DJ Vera Logdanidi ein. Ab 20 Uhr legt sie nicht nur auf, sondern spricht auch über ihre Musik und die Herausforderungen seit Beginn des Kriegs.

Vera Logdanidi ist eine wichtige Figur in der modernen elektronischen Musik – vor allem in Kiew, das vor dem Krieg als einer der Hotspots der europäischen Technoszene galt. Sie spielt nicht nur auf bekannten Events und Raves, sondern plant und promotet diese teilweise selbst. Mit ihrem Label „RythmBüro“, das als eine Serie von gleichnamigen Techno-Events begann, organisiert sie diverse Veranstaltungen rund um Kiew, wie zum Beispiel das Natura Festival.Am Donnerstag, den 8. September, ist Vera Logdanidi nun zu Gast im Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) an der Hauptwache. Der Abend unter dem Motto „Hope is the answer“ beginnt mit einem Panel Talk, bei dem die Künstlerin von ihrer Musik, dem Label und den Festivals erzählen wird. Dabei soll es, so verrät Museumsdirektor Alex Azary, aber auch um ihre Herausforderungen und Hoffnungen seit Februar gehen. Anschließend legt Logdanidi persönlich auf und präsentiert ihre aktuelle Musikauswahl.