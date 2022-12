Friends with Benefiz

Anna Nero, Marcel Walldorf und Robert Schittko gründen eine neue Ausstellungs- und Atelierplattform und präsentieren kurz vor den Feiertagen ihre zweite Schau mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern.

Freie Flächen sind in Frankfurt bekanntlich chronisch Mangelware. Das betrifft auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der Stadt, die neben Wohn- zusätzlich mit Arbeitsraummangel zu kämpfen haben. Umso unverhoffter die frohe Botschaft, die jetzt von der Malerin Anna Nero rausgesandt wurde: Es gibt einen neuen Kunstraum in FFM! „MARS ist sowohl Atelier- als auch Ausstellungsraum,“ erklärt Nero, „und in Frankfurt gibt es akuten Mangel an beidem.“



Immerhin rund 220 Quadratmeter fasst der neue Ort in Bockenheim. Nachbarn machten die Künstlerin, die in der Nähe wohnt, auf die freiwerdende Fläche aufmerksam. Gemeinsam mit ihren Künstlerfreunden Robert Schittko und Marcel Walldorf, der ohnehin bald sein Basis-Atelier nach den obligatorischen sechs Jahren räumen musste, setzte sich Nero an die Konzeption. Zusammen will man nicht nur Ateliergemeinschaft sein, sondern Gleichgesinnte einladen, auszustellen, Lesungen zu halten, als Gastkünstler gemeinsam vor Ort zu arbeiten. Geplant sind Werkstätten für Fotografie, Keramik oder 3D-Druck mit Arbeitsmitteln und Geräten.



Nach knapp einem Jahr Vorbereitung und Umbau wird MARS nun eröffnet. Der halbfertige Raum solle als Spielwiese dienen, sagt Anna Nero. Künstlerisch offen gehalten, aber auch als Plattform, um „Xenophobie, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus die Stirn zu bieten.“ Zum Pre-Opening Ende November präsentierten Studierende der Kunsthochschule Mainz, an der Anna Nero zwei Jahre lang gelehrt hat, ihre Arbeiten in der Ginnheimer Landstraße 35: „young and in trouble“ hieß die Ausstellung.



Jetzt folgt die nächste: „Friends with Benefiz“ versammelt als Prä-Weihnachtsschau kleinere Arbeiten und Editionen zahlreicher befreundeter Künstlerinnen und Künstler, von denen man etliche auch schon aus Ausstellungen der Umgebung kennt: Ellen Akimoto, Florian Birk, Laura Brichta, HazMatLab, E. M. C. Collard, Jil Lahr, Emilia Neumann, Aslı Özdemir, Sophia Süßmilch oder Hannes Uhlenhaut zum Beispiel. Die Hälfte des Verkaufserlöses fließt in die Ausstattung des neuen Kunstraumes, ein Teil wird gespendet.



>> Friends with Benefiz, MARS Ausstellungsraum, Ginnheimer Landstraße 35, bis 20. Dezember; Samstag, 17.12. ab 18 Uhr, Sonntag 18.12., 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung