Festival für Filme in portugiesischer Sprache

Streaming-Tipp im Januar

„Undercover im Seniorenheim“: Feelgood-Erzählung mit Wortwitz

Verhunztem deutschen Titel zum Trotz: Ted Danson in Höchstform als „Man on the Inside“. Die erste Staffel der Comedy-Serie „Undercover im Seniorenheim“ kann derzeit auf Netflix gestreamt werden.

Text: Daniel Urban / Foto: © 2024 Netflix, Inc.