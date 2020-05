Mit 17 hat man noch Träume

Am 13. März sollte die Uraufführung der Theaterfassung von „Lou Reed in Offenbach“ im Mousonturm sein. Noch während der Generalprobe erfuhren Oliver Augst und Stereo Total, dass das Künstlerhaus seine Aufführungen Corona-bedingt einstellen würde.

Alles war bis ins kleinste Detail geplant, die Vinylversion von „Lou Reed in Offenbach“ gepresst, die Bühnenversion geprobt und die regionalen Medien hatten alle auf die besondere musikalisches Fiction-Feature-Performance an drei Tagen Mitte März im Mousonturm in langen Vorschauen hingewiesen. An das Ausgangsszenario für das Stück sei noch einmal kurz erinnert: Ein 17-Jähriger (Oliver Augst) wird von seiner Freundin aus der Tanzschule auf sein erstes Rock-Konzert in die Stadthalle Offenbach geschleppt – auf ein Konzert, das aber nie stattfindet, denn Mr. Reed bricht nach endloser Warterei und wenigen Minuten on Stage ab, verlässt nach kurzen Provokationen und Gewaltausbruch die Bühne.



Um diese Skandal-Performance Reeds spinnt Oliver Augst mit den Pop-Eklektizisten Françoise Cactus und Brezel Göring von Stereo Total ein musikalisches Hörspiel. Die Platte kann man kaufen (beim Label Unbreakmyheart in Offenbach), auf die Neuansetzung im Mousonturm (die Premiere fand nur als Geistervorstellung online statt) muss man (wohl noch länger) warten, da kann der Hessische Rundfunk punkten, denn die Hörspiel-Version von „Lou Reed in Offenbach“ läuft am Samstag, 30. Mai, 23 Uhr, in der Reihe „The Artists’s Corner“ in hr2-kultur und ist danach auch als Podcast verfügbar.