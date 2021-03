Spaß beim Spiel im Duo

Auch der Mousonturm hat sich schon im Vormonat eingeklinkt und rechtzeitig beschlossen: Wenn der „LOKAL Listener“, das Gesprächskonzert von und mit Gregor Praml, nicht mit Publikum möglich ist, kommt er eben live gestreamt. Nächster Gast: Heinz-Dieter Sauerborn.

Seit 1998 ist Heinz-Dieter Sauerborn Altsaxophonist in der hr-Bigband. Zweiundzwanzig mit Erinnerungen prall gefüllte Jahre über die der gebürtige Wiesbadener im Gespräch mit Gregor Praml erzählen kann. „Klar kannte ich dieses Format“, hatte Sauerborn den „LOKAL Listener“ natürlich auf dem Schirm. „Gregor kenne ich vom hr. Es hat mich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat. Ich schätze und mag Gregor sehr. Wir werden ein bisschen im Duo spielen – was bestimmt Spaß machen wird – und uns zwischendrin ein wenig über dies und jenes unterhalten. Ich bin gespannt“, lacht er.Was er alles preisgeben wird, muss sich zeigen. Schließlich ist die hr-Bigband längst so etwas wie Familie. „Wenn man seit Jahren fast täglich probt und Konzerte zusammen spielt, lernt man natürlich auch die Menschen hinter den Instrumenten sehr gut kennen. Das hat schon was von einer Familie.“ Und mit der ging es kreativ durch die Krise. Der erste Lockdown brachte das Livestream-Format „Stage@Seven“. „So kam es zu vielen kleineren, zum Teil auch ungewöhnlichen Projekten, für die man sich in kürzester Zeit ein musikalisches Konzept ausdenken musste. Dabei sind viele schöne Mini-Konzerte entstanden, die es wohl ohne diese ganzen Einschränkungen nicht gegeben hätte. Diese Streams wurden von unseren Zuhörern im Netz gut angenommen, was uns alle sehr gefreut hat.“ Es folgte – in voller Besetzung – zum Beispiel die Reihe „Act Local – Fokus Rhein-Main“. „Wir wollten wir unseren freischaffenden Kollegen aus unserem unmittelbaren Umkreis, denen von jetzt auf gleich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, die Möglichkeit geben mit uns zusammen Musik zu machen und sie gleichzeitig durch die ausgezahlten Gagen auch finanziell ein klein wenig unterstützen. Auch in diesem Format entstanden sehr schöne Konzerte.“ Genug Stoff also für den Talk im Turm.Gregor Praml trifft Heinz Dieter Sauerborn, Gesprächskonzert, Ffm, Mousonturm, 21.3., 11 Uhr, www.mousonturm.de