Für euch daheim, die Zweite

Während der Corona-Krise streamt airtango regelmäßig live aus dem Güterbahnhof in Bad Homburg. Regionale Kunstschaffende, Bands, Talkgäste und viele weitere kreative Köpfe sorgen für bunte Abende im eigenen Wohnzimmer. Am Sonntag geht es in die zweite Runde.





Rund 500 Menschen haben die erste Show am 3.5. verfolgt, bei der unter anderem das Capitol Symphonie Orchester aus Offenbach und die Sängerin Elma Querfeld für facettenreiche Klänge sorgten. Alle, die an dem Abend nicht zuschauen konnten,



Jetzt folgt die zweite Sendung: Wieder live aus dem Güterbahnhof Bad Homburg geht es am Sonntag, 17.5, um 18 Uhr los. Mit dabei sind wieder Persönlichkeiten aus Frankfurt und der Region. Moderiert wird die Show von Christopher Boeder von der Video Produktionsfirma Live-Frame. Diesmal geht es um Rap, Tanz, Fussball und Podcasts, Hip Hop und Lamas. Schaltet ein und genießt den Abend. Vor zwei Wochen machte „Für euch daheim“ den Auftakt; die kommenden Wochen gibt es regelmäßig live aus dem Güterbahnhof in Bad Homburg Kunst, Kultur und Musik, um den Frankfurterinnen und Frankfurtern auch in der Quarantäne das neuste Stadtgeflüster durchzugeben. Von zu Hause können Zuschauerinnen und Zuschauer die Talks, Konzerte und Shows per Livestream unter www.journal-frankfurt.de/fuereuchdaheim verfolgen.Rund 500 Menschen haben die erste Show am 3.5. verfolgt, bei der unter anderem das Capitol Symphonie Orchester aus Offenbach und die Sängerin Elma Querfeld für facettenreiche Klänge sorgten. Alle, die an dem Abend nicht zuschauen konnten, können das hier nachholen und sich einen Eindruck von dem bunten Programm machen. Jetzt folgt die zweite Sendung: Wieder live aus dem Güterbahnhof Bad Homburg geht es am Sonntag, 17.5, um 18 Uhr los. Mit dabei sind wieder Persönlichkeiten aus Frankfurt und der Region. Moderiert wird die Show von Christopher Boeder von der Video Produktionsfirma Live-Frame. Diesmal geht es um Rap, Tanz, Fussball und Podcasts, Hip Hop und Lamas. Schaltet ein und genießt den Abend.