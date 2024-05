Live-Musik-Tipps im Juni in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Et voilà: Meine Juni-Konzertperlen

Der Juni ist da und die EM kommt in unsere kleine Großstadt. Aber es ist noch soooo viel mehr los in Frankfurt, vor allen Dingen in Sachen „Musik“. Auf ein „Special“ möchte ich unbedingt aufmerksam machen: Am 1. Juni findet im Mousonturm im Rahmen des Nippon Connection Filmfestivals ein Rudelkaraoke statt. Yeah: Man trällert im Chor! Keine Ahnung, was! Aber - das macht unbedingt Laune. Ja! Singen macht glücklich! Und stimmt gut ein auf diesen Monat.Am 7.6. sollte man ins Schauspiel gehen - wenn man Nick Cave genauso liebt wie ich: A fe-male trail findet endlich wieder statt: Die geniale Katharina Bach schreit, tobt und singt auf der Bühne und wird grandios von ihrer Band bitchboy begleitet. Ich weiß nicht, ob es auch wieder Wodka für die Zuschauerinnen und Zuschauer geben wird, wie „damals“, bei der Silvester Vorstellung 2019! Danach war alles anders. Einfach unvergesslich! A fe.male trail hören. Ebenfalls etwas sehr Besonderes findet am 7.6 im Theater Alte Brücke in Sachsenhausen statt: „StegMus“ – eine hauseigene Wortkreation, die sich zusammensetzt aus „Stehgreif“ und „Musical“. Es wird ein komplettes Broadway-Musical live performt und gesungen – man geht also ins Theater und weiß vorher nicht, was gespielt wird! Der „Chefe“ Alex Beck verspricht aber, dass es lustig, sehr gruselig und– obwohl das kleine Theater inzwischen eine prima Klimaanlage hat – heiß wird. Hurra!Nicht nur Lindyhop-Tänzerinnen und Tänzer werden sich über den nächsten Tipp freuen, sondern auch Jazz Liebhaberinnen und -Liebhaber: Jonas & his jivin´five treten am 15.6. im wunderschönen ChamissoGarten auf. Die Jazzinitiative Frankfurt hat dieses Open Air Konzert organisiert, bei dem ab 19 Uhr auch das Tanzbein geschwungen werden kann. Jonas Lohse, Corinna Danzer, Jason Schneider, Rudolf Stenzinger und Johannes Langenbach sind hoch professionelle Musiker*innen. Da würde ich am liebsten ein paar Songs mitträllern! Hingehen! Jonas & his jivin´five hören. Das Rock ‘n’ Roll Dance Duo Catl aus Toronto ist auf Europa Tour und landet am 13. Juni mit sehr rauem, dreckigem Rootsblues-Punk samt Tanzeinlagen in Frankfurt - Ich habe die kürzlich „entdeckt“, weil mir ein Freund vorgeschwärmt hat - eine mega Live Performance legen sie wohl hin und verführen nach eigener Aussage zum „Trinken und Tanzen“. Sie spielen in einem für mich auch ganz neuem Ort mitten in Sachsenhausen in der kleinen Rittergasse. Und zwar bei Little Suzy´s Smoke Shack BBQ ab 19.30 Uhr. Und anscheinend kann man dort auch authentisch Kansas City Style mäßig futtern. Wow! Catl hören. Am 20.6. trifft der Gitarrist Max Clouth auf Ishaan Ghosh in der Brotfabrik. Max ist aus lokalen Jazzszene nicht wegzudenken und jeder hat sofort seine auffällige Gitarre im Kopf. Er hat 3 Jahre in Mumbai gelebt und dort die Ragamusik kennen gelernt. Ishaan Ghosh lernte er dort bereits vor 15 Jahren kennen, als dieser noch ein kleiner Junge war. Jetzt spielen die beiden zusammen mit der Bassistin Vroni Frisch, die sonst unter anderem mit der Band Mine große Hallen füllt. Geboten wird ein filigraner, atmosphärischer Sound irgendwo zwischen Jazz und indischer Musik. Wunderbar. Max Clouth hören. Das unabhängige Frauenkollektiv Haze’evot (She Wolf) aus Israel tritt am 21.6. um 20 Uhr im Mousonturm auf. Es vereint verschiedene Stile wie Rock, Punk und Disco. Haze’evot ist eine der aktivsten Bands Israels und bekannt für ihre wilden, energiegeladenen Live-Shows, mit denen sie in den letzten Jahren durch ganz Europa getourt sind. Ich bin sehr gespannt auf dieses Konzert! Haze’evot (She Wolf) hören. Am 26. Juni spielen die „Main Fair Ladies“ (Julia Kindermann, Susanne Hirsch und Heike Michaelis) in der kleinen Denkbar in der Spohrstraße Swing, Bossa, Musik aus der Kaffeehaustradition und Eigenkompositionen. Sie sind in einer eigentlich klassischen Besetzung mit Violine, Cello und Klavier besetzt. Dabei erweitern sie ihren Klangraum – mal mit Gesang, mal mit einem gekonnten Griff zur singenden Säge oder zum tiefen E-Bass-Cello. Das ist ein echter Geheimtipp! Main Fair Ladies hören. Last but not least ein Hinweis in eigener Sache: Am 22. Juni trete ich mit Vitaliy Baran mal wieder als kleinste Kapelle der Stadt im „Theater Alte Brücke“ mit unserem Programm „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ auf. Wir entführen in die Welt der „Goldenen 20er Jahre“ – teils sehr lustig und hysterisch, zum Teil aber auch sehr berührend und traurig. Ich liebe diese alten Lieder und erinnere unbedingt gerne an die Menschen, die sie uns geschenkt haben! Unvorstellbar, dass alle Lieder unseres Programms nach der Machtergreifung nicht mehr gespielt werden durften… . Nie wieder! Möge die Liebe stärker sein als der Hass. Ev Machui und Vitaliy Baran hören. In diesem Sinne: Geht raus! Hört Musik! Seid glücklich!