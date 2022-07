Lesungsperformance im Westend

Seit 27. Juni findet in Frankfurt und Rhein-Main die 11. Ausgabe des Literaturfestivals „LiteraTurm“ statt. Gemeinsam mit Musikerin Neneh lädt Autor Jchj V. Dussel am Samstag zu einer „musikalische Lesungsperformance“ ins Westend ein.

Das Frankfurter Literaturfestival „LiteraTurm“ ist nicht nur thematisch breit aufgestellt, sondern auch in den Formen der Präsentation. Judith Hermann gab gemeinsam mit dem Ensemble Modern ein Lesungskonzert; klassische Autorenauftritte standen bereits ebenso auf dem Programm wie international besetzte Podien mit politisch-historischem Anspruch.Das, was Jchj V. Dussel gemeinsam mit seinem Gast am 2. Juli auf die Beine stellt, ist wohl am ehesten mit dem Begriff „musikalische Lesungsperformance“ zu beschreiben. Jchj V. Dussel bezeichnet sich selbst als „Autorj, Musikerj und Performance-Künstlerj“. Sein Text DARK ROOM wurde 2019 am Schauspiel Hannover uraufgeführt. Nun ist sein Roman „Aus dem schlafenden Roman ausbrechen“ im Luftschacht Verlag erschienen. Dussel erzählt darin die Geschichte zweier unterschiedlicher Brüder, Jakop und Kopja, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Jakops Verschwinden wird die Bruderliebe zu Kopjas neuer Religion, zu seinem Schutzschild vor den allgegenwärtigen Anfeindungen in der deutschen Provinz.Jchj V. Dussels Auftritt wird begleitet von Musikerin Neneh. Sie ist Teil des BIPOC-Ensemble The String Archestra und spielt Klavier, Gitarre und Geige. Ursprünglich sollte auch Sänger, Songwriter und Aktivist Leopold teilnehmen, dieser musste jedoch kurzfristig absagen. Es dürfte dennoch ein vielfältiger Abend werden.