Der Garten als Wohnzimmer

Coronabedingt wird in diesem Jahr der Garten des Liebieghauses zum gemütlichen Wohnzimmer. Besucherinnen und Besucher können den sanften Klängen von „Casey and Tomek“ lauschen und die Ausstellung „Bunte Götter – Golden Edition“ besuchen.

Seit 2017 findet die Veranstaltungsreihe Liebieghaus Live in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre statt. Doch kuscheliges Beisammensitzen ist in diesen Zeiten keine besonders gute Idee. Deshalb findet die Veranstaltungsreihe erstmals im Garten des Liebieghauses statt. Mit dabei ist am 9. Juli das Duo „Casey and Tomek“ (Singer Songwriter & Jazz Guitar). Zwischen kühlen Drinks und Snacks können sich die Besucherinnen und Besucher von der aktuellen Sonderausstellung „Bunte Götter – Golden Edition“ inspirieren lassen. Die Ausstellung zeigt, dass antike Marmorskulpturen nicht wie so oft angenommen weiß, sondern ursprünglich bunt waren.Der große Garten bietet genügend Platz für ausreichend Abstand. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.Das Journal Frankfurt verlost 1x2 Gästelistenplätze. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.