Virtuelle Festivalrealität

Ein Online-Filmfestival? So etwas soll es geben – Corona macht’s möglich. Das 13. Lichter Filmfest Frankfurt International geht ab Dienstag als „Lichter-on-Demand“ über die Streaming-Plattform Festival Scope an den Start. Wir stellen einige Highlights aus dem Programm vor.

Im Stile eines aufwendig choreographierten Actionfilms zeigt die für den Oscar vorgeschlagene Dokumentation den Konkurrenzkampf von selbsternannten Rettungssanitäter*innen in einer mexikanischen Stadt.(Zu sehen im Internationalen Filmprogramm zum Schwerpunktthema „Macht“)Das Leben eines abgehalfterten südafrikanischen Boxers wird durch die Haftentlassung seines kleinen Bruders auf den Kopf gestellt. Die Lichter-Crew verspricht „authentisches Genre-Kino mit treibendem Soundtrack“.(Zu sehen im Internationalen Filmprogramm zum Schwerpunktthema „Macht“)Die auf der Berlinale 2020 mit dem FIPRESCI-Preis ausgezeichnete Groteske porträtiert mit grellem Witz die diversen Obsessionen des langjährigen kanadischen Premierministers William Lyon Mackenzie King. Wer Guy Maddin mag, wird das lieben.(Zu sehen im Internationalen Filmprogramm zum Schwerpunktthema „Macht“)Noch mehr Obsessionen, dieses Mal für eine Cowboyjacke aus Hirschleder, die dem abgehalfterten Kanadier Georges zu neuer Identität und betrügerischen Energien verhilft. Typisch absurde Komödie von Quentin Dupieux („Mr. Oizo“).(Zu sehen im Internationalen Filmprogramm zum Schwerpunktthema „Macht“)Die Tristesse deutscher Jugendlicher in der Provinz – zwischen Hoffnungslosigkeit und Aufbegehren. Ein typischer deutscher Erstlingsfilm.(Zu sehen im Programm „Zukunft Deutscher Film“)Ein Dokumentarfilm, der den Opfern rechtsradikaler Terroranschläge in Deutschland Gesichter gibt, wo sonst meistens nur über die Täter gesprochen wird.(Zu sehen im Programm „Zukunft Deutscher Film“)Beunruhigende Utopie über eine Zukunftswelt voller Terror, in der Zwischenmenschlichkeit tabu und das kulturelle Leben nur noch virtuell möglich ist. Moment ... kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor? Gedreht wurde an Frankfurter Schauplätzen.(Zu sehen im Programm „Regionale Langfilme“)„Es geht ein dunkle Wolk herein“ von Oliver Wörner: Im wahrsten Sinne des Wortes unaufgeregte Dokumentation über den Lebensalltag einer Bauernfamilie im Odenwald. Klingt unsexy? Lohnt aber einen Blick. Produziert von Helmut Herbst, Filmprof.-Legende der HfG Offenbach.(Zu sehen im Programm „Regionale Langfilme“)Eigenwilliges Selbstporträt des Regisseurs, bestehend aus 30 „Geburtstagsfilmen“. Quasi „Boyhood“ auf Super-8.(Zu sehen im Programm „Regionale Langfilme“)Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, den besten regionalen Kurzfilm per Online-Voting zu prämieren. Die Abstimmung startet pünktlich zu Festivalbeginn. Der erste Platz ist mit 1000 Euro dotiert. Der Zweitplatzierte erhält ein JOURNAL FRANKFURT Jahres-Abo plus Gutschein für den Fun Forest Abenteuer-Park in Offenbach plus 1 x 2 Plätze für die Neue Altstadt-Führung der Frankfurter Stadtevents. An den Drittplatzierten gehen eine kostenlose City Card plus 1 Jahr lang die JOURNAL FRANKFURT -App kostenlos plus 1 Sonderheft-Paket bestehend aus 5 JOURNAL FRANKFURT Sonder-Jahresheften.