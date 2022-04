Gruppenschau mit Binnen-Doppelpunkt

MOMEM-Eröffnung

Tausende tanzen an der Hauptwache

Mit dem MOMEM hat am Mittwoch Deutschlands erstes Museum für elektronische Musik mitten in der Frankfurter Innenstadt eröffnet. Neben einem Festakt in der Paulskirche gab es eine öffentliche Party an der Hauptwache, an der 6000 Menschen teilnahmen.

Text: Jasmin Schülke/Sina Eichhorn / Foto: Bernd Kammerer