Anonyme Kunst zu Weihnachten

Der Kunstverein Familie Montez bietet Kunstbegeisterten die Möglichkeit, Arbeiten namhafter Künstler zu einem Festpreis von 350 Euro zu erwerben. Das Besondere an der Aktion: Der Künstler des ausgewählten Werkes bleibt bis Weihnachten anonym.

Mit der Online-Kunstaktion „Anonyme Kunst – bis Weihnachten im Montez“ bietet der Kunstverein Familie Montez Interessierten die Möglichkeit, Werke von namhaften Kunstschaffenden für einen Festpreis von 350 Euro zu kaufen. Das Besondere an dieser Aktion sei, laut Kunstverein, dass der Künstler des Werkes dem Käufer bis zum Abschluss der Aktion an Weihnachten 2022 unbekannt bleibt – selbst dann, wenn der Interessierte sich für einen Kauf entscheidet. „Das fördert den Reiz und lenkt den Blick allein auf das Werk“, sagt Mirek Macke, Leiter des Kunstvereins Familie Montez.Aktuell werde noch entschieden, welche Kunstschaffenden an der Aktion teilnehmen werden, denn die Teilnehmerzahl sei auf 250 Kreative begrenzt, so Macke. Die Werke werden ab dem 23. November online auf der Website des Kunstvereins zu sehen sein. Interessierte können das ausgewählte Werk für eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro online reservieren und den Kauf am 23. und 24. Dezember vor Ort abschließen. Der Kaufpreis der jeweiligen Werke kommt vollständig dem Urheber zugute.