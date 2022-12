Krimi mal acht

Am 7. Dezember lädt das Kulturhaus Frankfurt zu einem besonderen Abend: Bei dem Krimitag werden acht Krimiautorinnen und -autoren ihre Werke präsentieren, gelesen wird jeweils zwölf Minuten. Der Erlös soll komplett dem Verein Mainlichtblick zugutekommen.

Der Dezember im Kulturhaus wird kriminell. Denn neben Agatha Christies „And then there were none” und einer Neuinszenierung von Alfred Hitchcocks Klassiker „Das Fenster zum Hof“ steht auch ein Krimitag auf dem Programm. Zu Gast an diesem Abend werden acht Krimiautorinnen und -autoren sein, die Werke „mit Überraschungseffekt“ präsentieren, wie die Veranstalter ankündigen. Das Themen-Spektrum reiche unter anderem vom missglückten Bankraub bis zum Jäger, der selbst zum Gejagten wird.Zu Gast sind unter anderem die Autorinnen und Autoren Franziska Franz, Ivonne Keller, Andreas Schäfer, Bernd Köstering und Daniel Holbe. Sie alle werden jeweils zwölf Minuten lesen.Die Einnahmen an diesem Abend sollen alle Mainlichtblick e.V. zugutekommen. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit über sieben Jahren dafür ein, schwer erkrankten oder traumatisierten Kindern ihre größten Wünsche zu erfüllen. Auch in Krisenzeiten soll das weiterhin möglich sein.