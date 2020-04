Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dabei könnte man annehmen, dass Covid-19 die Menschen paralysiert. Doch viele denken sich: Jetzt erst recht! Die Stadtkirche Darmstadt fügt dem Kanon an Aktivitäten „Zwei Sessel – ein Gespräch“ hinzu.

Wer regelmäßig den Musikteil des JOURNAL FRANKFURT studiert, dem wird nicht entgangen sein, dass dort mit schöner Regelmäßigkeit auch auf die ambitionierte Konzertreihe „Jazz in der Stadtkirche“ hingewiesen wird. Neben Kirche, Gemeinde und Kirchenmusik findet sich auf der Website in der Navigation das Stichwort „Kultur“. Denn darauf legen sie im Darmstädter Gotteshaus großen Wert. „Die Stadtkirche kann vorerst ihre Türen nicht öffnen. Die Glocken läuten weiterhin zum Gebet täglich um 12 Uhr, 18 Uhr, 19.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr“, heißt es auf der Seite. Und weiter: „Ansonsten bleiben leider weiterhin alle Veranstaltungen der Gemeinde und Veranstaltungen in der Stadtkirche, einschließlich der Gottesdienste, bis auf Weiteres abgesagt.“Auch wenn es im Moment keine Konzerte gibt, so haben sich Kantor Christian Roß und Pfarrer Karsten Gollnow auch zur Aufgabe gemacht, in der nächsten Zeit auch daran zu arbeiten, im kirchenmusikalischen und kulturellen Bereich neue digitale Formate zu entwickeln. Eine Idee, die sie schon zur Reife entwickelt haben, ist die Online-Video-Reihe auf dem Youtube-Kanal der Stadtkirche namens „Kulturgespräche in der Darmstädter Stadtkirche: Zwei Sessel – ein Gespräch“. Dazu werden Menschen aus dem weiteren Umfeld der Darmstädter Kulturszene eingeladen, auf einem der beiden Sessel in der Stadtkirche vor dem altehrwürdigen Epitaph mit dem Landgrafen und seiner Gattin Platz zu nehmen. „In den Zeiten, in denen die sonst an diesem Ort stattfindenden Jazzkonzerte und Lesungen nun nicht mehr möglich sind, möchte er mit seinen Gästen über ihre Kunst, ihre Profession, über ihre Leidenschaft ins Gespräch kommen, aber auch von ihnen gerne wissen, was sie bewegt, wie sich ihr Leben in diesen merkwürdigen Zeiten so anfühlt, was ihnen auch Mut und Halt gibt, Krisen durchzustehen“, erklärt Stadtkirchen- und Kulturpfarrer Karsten Gollnow. „Und Künstlerinnen, Künstler und Kulturmenschen haben ja in der Tat ein besonderes Gespür dafür, eine gesellschaftliche Situation mit ihrer Sprache einzufangen, Stimmungen wahrzunehmen und auszudrücken.“Fünf „Zwei Sessel“-Sessions sind schon abrufbar. Zu Gast waren bis dato Ann Dargies, Freie Theatermacherin, Johannes Breckner, Feuilletonchef des Darmstädter Echos, Hanns Höhn (Foto), Jazzmusiker und Kontrabassist (Tango Transit, Frau Contra Bass), Christian Klischat, Schauspieler und Nicole Schneider, Illustratorin und Designerin.Jeweils montags um 14 Uhr werden Kulturgespräche in der Stadtkirche mit folgenden Gästen online gehen: am 4. Mai: Karsten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt, am 11. Mai: Axel Schlosser, Jazztrompeter der hr-Bigband, am 18. Mai: Oliver Brunner, Schauspieldirektor des Staatstheaters Darmstadt, am 25. Mai: Iris Stromberger, Schauspielerin, Regisseurin und Leiterin von TheaterLUST. Weitere Gäste folgen im Juni.