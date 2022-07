Regionale und internationale Künstler im Römer

Knapp zwei Wochen lang stellen Künstlerinnen und Künstler des Frankfurter Vereins „Die Palette“ ihre Werke in der Römerhalle aus. Mit dabei sind auch drei Gastkünstler aus Straßburg. Den Werken scheinen sowohl thematisch als auch technisch kaum Grenzen gesetzt.

Insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstler stellen ab dem 4. August knapp zwei Wochen lang ihre Werke in der Römerhalle des Frankfurter Römers aus. Zu sehen sind abstrakte, realistische und surrealistische Bilder, figurale Themen, Landschaften sowie „mikroskopisch-medizinisch angelehnte Malereien“, wie der Künstlerverein „Die Palette Frankfurt am Main – Internationaler Ring der Kunstfreunde“ mitteilt.



Bereits 1960 wurde der Verein in Frankfurt gegründet, in dem sich sowohl professionelle als auch Freizeitkünstler aus dem Frankfurter Raum zusammengeschlossen haben. Offen für alle Kunstrichtungen zeigt der Verein auch in der Ausstellung im August Techniken von der Acryl- über Ölmalerei, Aquarelle, Collagen, Radierungen und Fotografien bis zu Skulpturen aus Keramik.



„Die Themen der Darstellungen sind sehr vielseitig und auf spannende Weise einzigartig“, kündigt die „Palette“ an. Insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler des Vereins präsentieren in der Römerhalle ihre Kunstwerke. Als Gastaussteller zeigen außerdem drei Künstler der französischen „Association Arts plastiques de Strasbourg“ ihre Arbeiten.



>> „Die Palette Frankfurt am Main“, Ausstellung in der Römerhalle des Römers, 4.-17. August, täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.