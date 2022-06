Drei Konzertabende in Höchst

An drei Abenden lädt die Musikerin Sophie-Justine Herr für ihre Konzertreihe „Interessiert mich“ in den historischen Zollgarten des Geschichtsvereins in Frankfurt-Höchst und in lauschige Atmosphäre ein.

„Interessiert mich“ heißt eine kleine Konzertreihe, die am 25. Juni beginnt und am 9. Juli sowie am 23. Juli fortgeführt wird. Dafür kommen die Künstler und Künstlerinnen Judith Freise (Barockgeige), Max Clouth (Gitarre), Christopher Herrmann (Cello und diverse andere Instrumente), Sylvia Demgenski (Cello und Barockcello), das Duo Sincretismo Latino und Sophie-Justine Herr (Cello) in unterschiedlichen Konstellationen an drei Abenden in den historischen Zollgarten des Geschichtsvereins in Höchst.



Der Garten lädt zudem, zwischen den Konzertteilen und danach, zum Verweilen und zum Austausch ein. „Es werden abwechslungsreiche Konzerte, in denen ich klassische Musik mit Jazz, Crossover oder lateinamerikanischer Musik kombiniere, um den Frankfurterinnen und Frankfurtern einen bunten Querschnitt durch die Freie Musikszene zu bieten“, erklärt die Initiatorin. „Nachbarschaftliche Zwanglosigkeit neben hohem künstlerischen Niveau sollen ein möglichst vielfältiges Publikum ansprechen", so Herr.