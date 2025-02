US-Superstar Kendrick Lamar kommt nach Frankfurt

Erst kürzlich hatten Kendrick Lamar und SZA mit ihrem Auftritt beim Super Bowl für Furore gesorgt. Jetzt haben sie ihre Europatour angekündigt – samt einem Konzert im Waldstadion am 4. Juli 2025.

Tickets für die Grand National Tour: Verkaufsstart Mitte Februar

Ein politischer Super Bowl-Auftritt mit Nachhall

Grammys 2025: Kendrick Lamar und SZA räumen ab

Diese Plattformen bieten Tickets an:



Telekom Prio Tickets:

Mi., 12.02.2025, 09.00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets



Ticketmaster Presale:

Do., 13.02.2025, 09.00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale



Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 14.02.2025, 09.00 Uhr

www.livenation.de/kend...adp1567065





Weiterer Ticketpartner:

www.eventim.de

Nach ihrem gefeierten Auftritt als Headliner in der Halbzeitshow des Super Bowl 2025 haben Kendrick Lamar und SZA eine gemeinsame Tour angekündigt. Die „Grand National Tour" soll diesen Sommer 13 Stadien in Europa und dem Vereinigten Königreich füllen. Auch deutsche Fans dürfen sich auf zwei Konzerte freuen: am 2. Juli 2025 im Rhein-Energie-Stadion in Köln und am 4. Juli 2025 im Frankfurter Waldstadion.Der Ticketverkauf für die „Grand National Tour“ startet am 12. Februar mit einem 48-stündigen Online-Presale mit „Prio Tickets“ bei Magenta Music für Telekomkunden. Am 13. Februar folgt ein exklusiver Vorverkauf über Ticketmaster, es genügt eine Online-Anmeldung beim Dienst. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 14. Februar um 9.00 Uhr auf grandnationaltour.com , Live Nation und weiteren offiziellen Plattformen.Der Auftritt des US-Rappers und der Soulsängerin SZA in der Halbzeitpause des Super Bowl 2025 sorgte für Aufsehen. Neben beeindruckenden musikalischen Darbietungen wurden in der Show auch subtile politische Botschaften vermittelt, die als Kritik am anwesenden Präsident Donald Trump interpretiert wurden. Auch andere Gäste des Super Bowls, wie der als „Uncle Sam“ kostümierte Schauspieler Samuel L. Jackson, provozierten und kritisierten die aktuelle politische Lage in den Vereinigten Staaten.Die Debatte darüber schwappte in die amerikanische Medienlandschaft, unter anderem spekulierte Ana Navarro in der Talkshow „The View", ob Trump nach dieser musikalischen Performance sogar ein „Halftimeshow Verbot für Schwarze“ in Erwägung ziehen könnte.Neben dem musikalischen Super Bowl-Erfolg konnten sich die beiden Künstler auch über Auszeichnungen bei den Grammy Awards 2025 freuen. Kendrick Lamar erhielt für seinen Song „Not like us“ insgesamt fünf Grammys, darunter für das beste Musikvideo und den Song des Jahres. Insgesamt hat Kendrick Lamar bei 57 Nominierungen 17 Grammys in seiner Karriere gewonnen.Die Sängerin SZA wurde mit einem Grammy für die beste R&B-Performance geehrt. Damit untermauerten beide ihren Status als eine der einflussreichsten Stimmen der aktuellen amerikanischen Musikszene.