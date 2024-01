OMD kommen nach Frankfurt

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, geht es mit Konzerten los. Von Rock bis Pop über Jazz und Klassik hin zu Show und Sport ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine kleine Übersicht finden Sie hier.

– Frühstück am Rande der Apokalypse – Sonntag, 07.01.2024 – Batschkapp– No Limits – Festhalle, 10.-14.01.2024 – Holiday on Ice feiert 80 Jahre Eis-Shows der Extraklasse mit Stargast Vanessa Mai in der Festhalle Frankfurt!– Audiobiographie Legacy Tour 2024 – Samstag, 13.01.2024 – Zoom Club– Das legendäre Rhythmus-Spektakel zurück auf großer Tour! – Samstag, 13.01.2024 – Alte Oper/Großer Saal– Samstag, 13.01.2024 – Das Bett– Sonntag, 14.01.2024 – Brotfabrik– Heartbeat – Dienstag, 16.01.2024 – Festhalle Frankfurt– A History of Love Tour – Donnerstag, 18.01.2024 um 20.00 Uhr – Batschkapp– Freitag, 19.01.2024 – Alte Oper/Mozart Saal– Noch leiser, noch tätowierter, noch mittelälter – Unplugged Tour – Support: Nina Müller – Freitag, 19.01.2024 – Zoom Club– Support Acts: Oceansides + Thursday in March – Freitag, 19.01.2024 – Ponyhof– Blutspuren – Der Kriminalbiologe gibt Einblicke in fast aussichtslose Mordfälle – Samstag, 20.01.2024 – Stadthalle Offenbach– Sonntag 21.01.2024 – Mousonturm/Saal– Wunder, Witze, Weltniveau – Dienstag, 23.01.2024 – Die Käs– Feel the Spirit – Donnerstag, 25.01.2024 – Hugenottenhalle Neu Isenburg– Zeitlos Neu Tour 2024 – Samstag, 27.01.2024 – Jahrhunderthalle/Kuppelsaal– Sonntag, 28.01.202 – Brotfabrik– Tilt! Der Jahresrückblick – Urban Priol – Montag, 29.01.2024 – Hugenottenhalle– "Können vor Lachen" Tour 2024 – Dienstag, 30.01.24 – Alte Oper Frankfurt– Dienstag, 30. 01.2024 – Stadthalle Offenbach– "Kay Ray Show" – Dienstag, 30.01.2024 – Neues Theater Höchst/Saal– Mittwoch, 31.01.2024 – Ponyhof