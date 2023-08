Wassermusik mit einem Feuerwerk an Höhepunkten

Am 31. August spielt das hr-Sinfonieorchester an der Weseler Werft. Die Besucher erwartet ein Open-Air der Extraklasse: Neben der hr-Bigband werden auch Soullegende Joy Denalane und der klassische Gitarrist Miloš auftreten.

hr-Orchester spielt Musik vom Film „Der Herr der sieben Meere“



Höhepunkt ist der „Boléro“ von Maurice Ravel

Es ist nicht ganz die Belegschaft eines ausverkauften Fußballstadions, die dieses Konzert erreicht. Aber immerhin waren es in den letzten Jahren circa 20 000 Musikfreunde, die sich dieses Open-Air-Konzert mit dem hr-Sinfonieorchester nicht entgehen lassen wollten. Die Location ist schon mal richtig klasse, wie immer an der Weseler Werft mit dem idyllischen Blick auf den Main samt Skyline-Kulisse.Was steht auf dem Programm? Das Open Air wird eröffnet von der hr-Bigband unter der Leitung von Jörg Achim Keller mit Deutschlands Soullegende Joy Denalane. Funk, Soul und Hiphop, kombiniert mit dem satten Sound der hr-Bigband: Die Messlatte hängt hoch für alle weiteren Programmpunkte. Um 20 Uhr wechselt dann die Belegschaft und das hr-Sinfonieorchester und sein Chefdirigent Alain Altinoglu übernehmen.Zu hören ist sinfonische Musik, die hauptsächlich in Verbindung mit einem literarischen Text oder einem Film Geschichten erzählt. In zwei Werken spielt sogar das Wasser thematisch eine Rolle. So gleich im ersten Werk, in der Suite „Der Herr der sieben Meere“. Diese Rarität ist eigentlich die Filmmmusik von Erich Wolfgang Korngold in dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1940 für den Konzertsaal.Danach geht es weiter mit dem Orchesterstück „Der Zauberlehrling“ des französischen Komponisten Paul Dukas. Nachdem geklärt ist, wer das Wasser aufräumt, tritt der weltweit gefeierte klassische Gitarrist Miloš aus Montenegro mit dem Concierto de Aranjuez auf. Neben seinem brillanten Spiel überzeugt er sicherlich auch den einen oder anderen Gast mit seinem Charme.Das vorletzte Stück ist ein beliebtestes Orchesterwerk des ausgehenden 19. Jahrhunderts, nämlich die Tondichtung Till Eulenspiegel von Richard Strauß. Der absolute Höhepunkt wird aber das Orchesterstück „Boléro“ von Maurice Ravel sein, das bestimmt jeder mitklopfen oder mitsingen kann. Am Ende des Konzertabends dürften sich die Gäste ihre Hände lahmgeklatscht haben. Sandra Müller-Berg