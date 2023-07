Auf den Spuren von Wasser – Einblicke an den „Tagen der Industriekultur Rhein-Main“

Auch dieses Jahr finden die „Tagen der Industriekultur RheinMain“ statt und diesmal geht es Rund ums Thema Wasser. Von Wasserwerken zu Dampfmaschinen: Jeder kann seinen Wissensdurst stillen.

Von Schiffsfahrten bis zu Dampfmaschinen, für jeden was dabei

Info

Das gesamte Programm zu den "Tagen der Industriekultur" könnt ihr online unter: www.krfrm.de/projekte/route-der-industriekultur/tage-der-industriekultur einsehen.

An den „Tagen der Industriekultur Rhein-Main“ soll es dieses Jahr Rund um das Thema Wasser gehen. Wer schon immer mal eine Führung durch die Kläranlage in Niederrad machen wollte, das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt besichtigen oder mit einem historischen Sonderzug zum Frankfurter Mainufer fahren wollte, hat an den „Tagen der Industriekultur Rhein-Main“ die Möglichkeit dazu. Zum 21. Mal finden die „Tage der Industriekultur Rhein-Main“ dieses Jahr vom 29. August bis 3. September statt. Unter dem diesjährigen Motto „Wasser“ möchte man dem breiten Publikum industriekulturelle Orte der Metropolregion FrankfurtRheinMain zugänglich machen. Insgesamt beteiligen sich 100 Veranstalterinnen aus 39 Kommunen mit 138 verschiedenen Veranstaltungen.An fünf besonderen „Wasser-Orten“ machen Künstlerinnen die Geschichte der Orte klangvoll erlebbar. Bereits zum dritten Mal präsentiert das Kooperationsprojekt „KlangKunst in Industriekultur“ seine Veranstaltungen. Die Eröffnung macht die internationale Sound- und Videokünstlerin Echo Ho mit „Flowing Water“ am 28. August in Hanau. Sie verbindet verschiedene Medienformen, Materialien und Genres mit Kunst, Philosophie und Technologie.Mit dem Kunstwerkt „Flowing Water“ wird das Innere des Wassertanks III in Hanau mit Aufnahmen eines riesigen historischen Wassertanks beleuchtet. Hölzerne Wandelemente sind mit einer Karte des historischen Versorgungsystems und imaginären Körperfiguren von Wasser, Bäumen, Tieren und Menschen bemalt. Die künstlerischen Projekte werden mit verschiedenen kurzen Klanggeschichten verbunden. Die Besucherinnen können durch das Berühren der gemalten Elemente die Geschichten aktivieren und in die Erzählwelt der Klänge eintauchen.Neben den künstlerischen Projekten werden verschiedene Veranstaltungen für Groß und Klein angeboten. In Frankfurt kann man an einer Schiffsfahrt nach Wiesbaden unter dem Motto „Auf der Wasserstraße zur Industriekultur“ teilnehmen oder seinen Wissensdurst bei einem Vortrag zum Thema „Woher kommt das Wasser aus dem Frankfurter Stadtwald“ stillen. Wer lieber mit der Bahn unterwegs ist, kann mit dem historischen Sonderzug vom Hauptbahnhof Darmstadts zum Frankfurter Mainufer fahren und an jeder Station Wissenswertes rund um das Thema Wasser lernen. In Hanau kann man seinen Wissensdurst zum Thema Dampfmaschinen stillen. Die Teilnehmerinnen können spannende Führungen durch das Museum und Technikpark Großauheim machen; es wird sogar eine Dampfmaschine in Betrieb genommen.