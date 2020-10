Als Quintett haben Kick La Luna das ganze Jahr über nicht spielen können. Corona hat nur wenige Auftritte in kleinerer Besetzung zugelassen. Am Donnerstag, 22. Oktober gönnen sie sich ein Konzert zu Fünf. Aber das kostet die Band viel Geld.

Mut machend, berührend, mitreißend, aufrüttelnd und voll ansteckender Spielfreude – all das verbinden die Fans mit der Frankfurter Band Kick La Luna. Die steht für positive, optimistische Musik. Jetzt meldet sich der Perkussionistin Anne Breick zu Wort und von der Powerfrau, kommt folgendes Statement: „Wir, die fünf Kick La Lunas hatten (wie viele andere betroffene Menschen) ein echt herausforderndes und auch trauriges Jahr“, schreibt die „Trommel-Anne“. „Jetzt haben wir beschlossen, wir treten die Flucht nach vorne an und nehmen einfach alles selbst in die Hand.“ Im August und September konnten sie zwei ganz tolle Gigs zu Viert spielen. Da hat sie inspiriert, einen lange geplanten Termin in der Brotfabrik zu realisieren. Als – so nennen sie es – „Hybrid-Konzert“. „Leider gibt es nur 30 Präsenzplätze vor Ort“, erklärt Breick. Normalerweise passen 350 Leute in den Saal, die tanzend und singend mit den „Kix“ ein gemeinsames Live-Erlebnis zelebrieren. Damit mehr als die wenigen Gäste vor Ort das Konzert miterleben können, wird es ein Live-Streaming des Abends geben. „Die Streaming-, Mietkosten und Personalkosten werden sich auf ca. 5.000 Euro summieren, unsere Gage ist darin nicht enthalten. Deswegen freuen wir uns über jede Spende zum Konzert“, verweist Breick auf eine Spenden-Homepage, die sie unter der Adresse www.kicklaluna.com/kick-corona-spende/eingerichtet haben. Darauf steht: „Wir wissen nicht, wie unser Publikum und unsere Fans darauf reagieren werden und hoffen, dass sie sich alle in den kostenlosen Stream einloggen werden. Unsere Gage generieren wir nur aus den Fundraising-Einnahmen. Allerdings tragen wir das Risiko, dass wir vorher bereits die Fixkosten vorfinanzieren müssen.“ Unter dem Link vimeo.com/462929914 kann man sich am Konzertabend zuschalten.