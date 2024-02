„Judenhass“: Michel Friedman im Gespräch mit Boris Rhein

Fotografie Forum Frankfurt

Aïda Muluneh – On the Edge of Past Future

Im Fotografie Forum zeigt die Künstlerin Aïda Muluneh in ihrer Ausstellung „On the Edge of Past Future“ noch bis Mitte April eine Welt in leuchtenden Farben, entrückt von Raum und Zeit.

Text: Katharina J. Cichosch / Foto: Aïda Muluneh