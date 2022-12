Fünf Jahre Überraschungsmusik

FEE, Marspol, Newmen, Lupid – die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen fünf Jahren bei der Musik Sneak in der Jahrhunderthalle aufgetreten sind, ist lang. Zum Jubiläum ist eine besondere Version in Kooperation mit der Popakademie geplant.

Seit nunmehr fünf Jahren findet in der Jahrhunderthalle in regelmäßigen Abständen die sogenannte Music Sneak statt. Analog zur Version im Kino sind die Acts des Abends im Vorfeld noch geheim. Jeder Künstler hat dann die Chance, eine halbe Stunde lang zu performen; man wolle damit vor allem noch unbekannteren Künstlern eine Plattform bieten, so das Credo der Veranstalter.Die Sneak anlässlich des fünfjährigen Jubiläums findet nun am kommenden Samstag, dem 17. Dezember, statt. Geplant ist eine „Bandpool Edition“ in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg. Dort werden in speziellen Workshop-Programmen ebenfalls junge Talente auf dem Weg ihrer Musikkarriere begleitet und unterstützt. Die Sneak sei eine wichtige Station auf diesem Weg, erklärt Nils Max, Projektleiter bei der Popakademie. „Ich freue mich, am 17. Dezember einen aktuellen und überaus erfolgsversprechenden Auszug aus unserer Mannheimer Talentschmiede vor großem Publikum im Club Jahrhunderthalle präsentieren zu können.“ Bekannte Absolventen der Popakademie sind etwa Joris oder Max Giesinger.Was genau gespielt wird, erfahren die Gäste erst vor Ort. In den vergangenen fünf Jahren standen unabhängig von der aktuellen Kooperation bereits mehrere Bandpool-Künstlerinnen und -Künstler wie Fee, Marspol oder Sinu auf der Sneak-Bühne; andere Acts waren etwa die Brit-Pop Band Itchy Teeth oder die Frankfurter Singer-Songwriterin Romie. Den Auftakt 2017 machten unter anderem die Berliner Elektropop-Band AB Syndrom.