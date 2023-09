35-jähriges Jubiläum: Tigerpalast startet in neue Saison

1988 eröffnet feiert der Tigerpalast in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag. Die neue Saison ist gestartet und mit der Jubiläumsrevue sind viele neue Artistinnen und Artisten an Bord.

Klinke: „Wir sind das internationalste Varieté weit und breit“

„Damals hieß es, wir haben die Pflicht zur Unterhaltung. Und genau dieser Pflicht kommen wir nun seit 35 Jahren nach.“ Mit diesen Worten begrüßt Johnny Klinke am Mittwochabend seine Gäste im Tigerpalast, es ist der Auftakt einer weiteren und dennoch besonderen Spielzeit. Denn: das traditionsreiche Varietétheater unweit der Konstablerwache feiert seinen 35. Geburtstag. Über die Jahre hinweg sei es nicht immer einfach gewesen, doch eins stehe fest, so Klinke stolz: „Der Tigerpalast ist krisensicher“.Das Ganze sei jedoch nicht ohne Unterstützung möglich gewesen; Dank galt an diesem Abend so zum einem dem Vermieter, der auch über die Pandemie-Monate hinweggeholfen habe, sowie der Tiger & Palmen Gruppe unter Leitung von Robert Mangold, unter deren Dach der Tigerpalast läuft.Die neue Spielzeit samt Jubiläumsrevue hat nun begonnen und wird voraussichtlich bis Ende Februar/März laufen. Mit dabei – wie seit Beginn an – Artistinnen und Artisten aus der ganzen Welt von Moskau über Budapest bis Kiew. Gemeinsam lebe und arbeite man unter einem Dach zusammen wie eine Familie, berichtet auch Margareta Dillinger, die für das Programm verantwortlich zeichnet – und ebenfalls seit Beginn an dabei ist. In dieser Saison mit dabei, und eines ihrer Highlights, so Dillinger, das Trio Tête-Bêche aus Rotterdam, welches Hand auf Hand Voltigen macht. „Es gibt nur noch wenige Künstlerinnen und Künstler, die diese Art der Akrobatik machen. Umso glücklicher bin ich, dies nach langer Zeit wieder im Tigerpalast zeigen zu können.“Ebenfalls mit im Programm sind eine bunte Mischung aus Jonglage, Akrobatik und Comedy. Durch die Show führt jeweils eine Sängerin wie etwa Ewunia, die auf französisch und polnisch singt und die Dillinger in einem Pariser Kellertheater kennengelernt und nach Frankfurt geholt hat. Parallel zu den Shows können Gäste wieder ein Menü im Haus vom Tiger-Gourmetrestaurant genießen, welches nach Pandemiepause ebenfalls wieder zurück ist.Alle Informationen zu Terminen, Buchungen und zum Programm gibt es hier Von Beginn an ein Team: Robert Mangold, Margareta Dillinger und Johnny Klinke © Bernd Kammerer