>> Für die digitale Museumsführung am 14. April um 18 Uhr sind noch Tickets (jeweils 14 Euro/Ticket) über Nach monatelanger Pause dürfen die hessischen Museen seit Montag wieder öffnen . Der Besuch von einigen Kultureinrichtungen ist jedoch nur durch eine vorherige Anmeldung über einen Online-Ticketshop und das Buchen eines bestimmten Zeitfensters möglich; viele bieten gar keinen Ticketverkauf vor Ort an. Für all diejenigen, die in dieser Zeit Kunst lieber vom heimischen Sofa aus genießen möchte, haben die Frankfurter Stadtevents ein interaktives Online-Museumsseminar zum Thema „Magische Wesen, Rätselbilder und pinke Kotze – das Einhorn in der Kunst“ im Programm.Der studierte Architekt und Kunsthistoriker Pascal Heß geht gemeinsam mit allen Kunstinteressierten in der circa einstündigen Online-Ausstellung der Frage nach, wo das Fabeltier herkommt und wie es in verschiedenen Epochen in der Kunst dargestellt wurde. Dabei macht jede:r Teilnehmer:in eine digitale Weltreise: Das Live-Seminar führt beispielsweise zu überraschenden Quellen in der griechischen Antike, zu Bildteppichen im weltbekannten Metropolitan Museum of Art in New York und ins Musée Cluny in Paris. Die hochauflösenden Abbildungen stammen aus der digitalen Sammlung des jeweiligen Museums und werden von den Ausführungen des Kunsthistorikers Pascal Heß untermalt. Durch den digitalen Raum, in dem das Seminar als interaktive Videokonferenz stattfindet, ist es möglich, den Kunstwerken näher als in jedem Museum zu kommen – das würde die Alarmanlage verhindern.>> Für die digitale Museumsführung am 14. April um 18 Uhr sind noch Tickets (jeweils 14 Euro/Ticket) über die Seite der Frankfurter Stadtevents buchbar.