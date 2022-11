Demokratie-Veranstaltungsreihe startet im Frankfurter Bürgersalon

Unter dem Titel „Was ist der Westen? Westliche Werte unter Beschuss“ findet am Mittwochabend die Auftaktveranstaltung der Reihe „Forum Demokratie“ im Frankfurter Bürgersalon statt. Zu Gast ist der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts Udo Di Fabio.

Anlässlich des 175. Jubiläums der Paulskirche, dem Ort der ersten deutschen Nationalversammlung, dreht sich in Frankfurt 2023/2024 alles um die Errungenschaften der Demokratie. Unter dem Titel „Forum Demokratie im Frankfurter Bürgersalon“ widmet sich ab Mittwoch um 19.30 Uhr die Frankfurter Bürgerstiftung in einer Reihe von Vorträgen und Diskussionsrunden nach eigenen Angaben „Themen, die unsere freiheitliche Lebensweise und unsere liberale Demokratie im Kern berühren“.Bei der Auftaktveranstaltung „Was ist der Westen? Westliche Werte unter Beschuss“ wird Udo Di Fabio, ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts, Gründungsdirektor des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen an der Universität Bonn und renommierter Autor zu Gast sein und über die liberale Demokratie und offene Gesellschaft sprechen. Moderiert wird der Abend von Ulrike Ackermann, Soziologin und Politikwissenschaftlerin, Direktorin des John Stuart Mill Instituts in Bad Homburg und Autorin.Die Veranstaltung im Holzhausenschlösschen ist ausgebucht, es wird jedoch einen Livestream geben. Dieser wird auf der Website der Frankfurter Bürgerstiftung zu finden sein. Zudem wird hr2-kultur in der Reihe Literaturland Hessen am Sonntag, 4. Dezember, 12 Uhr, sowie am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr, jeweils einen Mittschnitt der Veranstaltung senden.