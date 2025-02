Die Wiederentdeckung des langsamen Musikhörens

Seit gut zwei Jahren steht das Frankfurter Quartett Highest Primzahl On Mars für einen Sound mit Elementen aus Space-, Psychedelic- und Krautrock nebst Shoegaze. Am Freitag treten sie einmal mehr im Dreikönigskeller auf.

„Die englische Musikpresse erfand die Schublade Krautrock“

„Musikalischer Slow Food statt Fast Food ist wieder mehr angesagt“

„Unsere Musik findet sicherlich keinen Anklang in braunen Kreisen“

Highest Primzahl On Mars, Frankfurt, Dreikönigskeller, 28.2., 20 Uhr

Musik unter highestprimzahlonmars.bandcamp.com/album/error-not-found.

Highest Primzahl On Mars: Schlagzeuger Gerd und Gitarrist Dietrich spielen seit langem zusammen in der abgefahrenen Trash-Punk-Band „Primaboy“. Anfang 2023 entschlossen sie sich noch was anderes zu machen und holten sich Gitarrist Arun, der in vielen Frankfurter Projekten gespielt hatte, wie zum Beispiel bei Kong, dazu. Schon bald merkten sie, dass ein Tieftöner gut passen würde. Da traf es sich gut, dass Frank nach Corona sein Veranstaltergeschäft an den Nagel gehängt hatte und nun genügend Zeit und Lust hatte nach langer Pause wieder Musik zu machen. Dann ging es schnell und das erste Album erschien ein halbes Jahr später. Kurz danach verabschiedete sich Dietrich – und Uli (auch The Imperial Mustard) stieß als Gitarrist dazu.Das Thema ist komplex und es gibt diverse Abhandlungen und Untersuchungen, die versucht haben den Krautrock zu deuten und zu definieren. Aber im Grunde fällt nachträglich gesehen eigentlich alles darunter, was ab Ende der Sechziger- bis Ende der Siebzigerjahre in Deutschland gespielt wurde. Die englische Musikpresse erfand dann die Schublade Krautrock. Diese Musik wurde nicht verleugnet wie Du meinst, sondern damals in Deutschland genauso gehört wie in England oder Japan. Die Platten von Can oder Neu standen gleichberechtigt im gymnasialdeutschen Plattenregal neben den damaligen angloamerikanischen Helden.Originär deutsch oder besser gesagt „anders" waren die wenigsten Bands, die meisten orientierten sich an dem was aus England oder den USA kam. Bis auf Pioniere wie zum Beispiel die hier schon genannten Can, Faust und Neu!, die tatsächlich neues wagten und erfanden. Erst was dann folgte könnte man eventuell als originär Deutsch bezeichnen, nämlich die Neue Deutsche Welle, die aber letztendlich ebenso in der Rockmusik aus England und den USA verwurzelt und besonders von der Einfachheit des Punk und dem frischen Wind des New Waves beeinflusst war. Und Punk kam ja auch nicht aus Deutschland. Schlussendlich könnte man sagen, dass Rock - oder Popmusik nie originär deutsch war und ist.Von einem Krautrock-Revival kann man eher nicht sprechen, da es ja eigentlich keinen originären Krautrock gab, Siebziger-Revival passt besser. Es gibt aber eine Handvoll deutsche Bands, die die damals innovativen Ideen der zuvor genannten Pioniere aufgreifen. Aber was man vielleicht als Revival bezeichnen könnte, ist das Wiederentdecken des puren, „langsamen" Musikhörens. Musikalischer Slow Food statt Fast Food ist wieder mehr angesagt. Sich hinsetzen, eine Platte auflegen, hinhören und genießen ohne Ablenkung. Sicherlich gab es das schon immer, aber es hat den Anschein, dass dieses Verhalten zugenommen hat. Sei es aus Eskapismus in dieser schnelllebigen und chaotischen Zeit und/oder aus Ablehnung des allgegenwärtigen belanglosen, austauschbaren musikalischen Fast Foods.Krautrock beziehungsweise Siebzigerjahre-Einflüsse sind bei uns nur in rhythmischer Hinsicht zu finden. Das repetitive Element à la Can und Neu! spielt sicher eine große Rolle, ansonsten kann man bei uns die für Siebzigerjahre typischen Riffs und Spielweisen nicht finden. Wir wollen auch keinen sogenannten Alt-Rock spielen sondern frisch und modern klingen. Unsere Songs entstehen immer aus Improvisationen, es gibt also keine Arrangements.Das was man auf unseren Veröffentlichungen hören kann sind unabgesprochene Live-Aufnahmen. Teilweise wurden nachträglich noch ein paar I-Tüpfelchen eingespielt beziehungsweise dazu gemischt, also Samples, Synthesizer und andere Sounds. Wir geben unseren Songs Zeit sich zu entwickeln, ohne Zeitdruck und nicht eingeengt vom Korsett eines Arrangements. Dadurch kann man als Hörer teilhaben am Entstehen des Songs. Es ergibt keinen Sinn, mal kurz in einen Song rein zu hören, denn er erschließt sich erst dann, wenn der letzte Ton verklungen ist.Du meinst den Hinweis „Dark Matter Inside“? Na ja, wie mit dem warnenden Innentext auch wollen wir uns absichern und damit Schadensersatz-Klagen vermeiden, wenn Hörer von unserer Musik aufgesaugt werden, sich verlieren in unserem Kosmos, orientierungslos werden. Außerdem befindet sich ja tatsächlich mit dem Vinyl in Schwarz was dunkles im Cover.Wir sind sicherlich Storyteller, denn beim Hören unserer Musik entstehen Geschichten im Kopf. Irgendwie politisch sind wir auch ohne Texte, weil unsere Musik aus einem demokratischen Prozess heraus entsteht. Bei uns gibt es keinen, der das Sagen hat. Und unsere Musik findet sicherlich keinen Anklang in braunen Kreisen.Wir freuen uns sehr auf das Festival in Wales und werden auf dem Weg dorthin noch mehr Gigs in England spielen. Das Festival ist auch eine Begegnungsstätte. Wir werden sicherlich viele interessante Leute kennen lernen. So spielt nach uns zum Beispiel auch Steve Hillage. Aber ebenso freuen wir uns auf die anderen Festivals – auf das Moon Festival im Vogelsberg und auf das World Music Festival in Loshausen.