Auch Livestreams aus der Hochschule

Drei Tage, neun Konzerte – damit wirbt die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst für ihr Jazzfest 2022, das unter dem Motto „SONG.SOUND.EXPERIMENT.“ stattfinden soll. Die Abendkonzerte können auch vom heimischen Bildschirm aus verfolgt werden.

„Nichts ist unmöglich – selbst Pop, Rock und Alternative gehören inzwischen zum Angebot des HfMDK Jazzfestes“, lässt das Organisationsteam der Hochschule wissen. Man ist sich in der Eschersheimer Landstraße sicher, dass man mit den neun Konzerten an drei Abenden dem tristen Wintergrau „mit einem mitreißenden Programm aus Modern Jazz, Jazz Rock, Jazz Standards, Blues, Funk, Indie Pop und Folk Rock bis hin zu Alternative und Urban Pop“ etwas entgegensetzen kann.



Ob allerdings die Tage noch Karten zu bekommen sind, darf eher bezweifelt werden. Die Kapazität im kleinen Saal ist beschränkt. Da ist es erfreulich zu hören, dass die drei 20 Uhr-Konzerte live auf dem HfMDK-Youtube-Kanal im Livestream zu sehen sein werden. Am Mittwoch, dem 26. Januar, kann man den Auftritt von Hattler auf dem Bildschirm verfolgen. Donnerstag, den 27. Januar, übernimmt der HfMDK Pop und Jazzchor die Bühne und am Freitag, den 28. Januar, das Duo Abelein & Stelter sowie das Spring Jazz Project.