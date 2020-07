Schaufensterkunst und Spaziergänge

Ihr 50. Jubiläum feiert die Hochschule für Gestaltung in Offenbach dieses Jahr vom 1. bis zum 12. Juli mit dem Ausstellungsformat „Interventionen“. Der traditionelle HfG-Rundgang kann nicht stattfinden, dafür wird es limitierte Spaziergänge geben.

In diesem Jahr hätte die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach ihr 50. Jubiläum auch in Form ihres jährlich stattfindenden HfG-Rundgangs als Kunsthochschule des Landes Hessen gefeiert. Coronabedingt musste der traditionelle Jahreshöhepunkt in diesem Jahr abgesagt werden. Doch die Kunsthochschule will die Corona-Krise auch als Chance nutzen und stellt sich die Fragen: „Welche Rolle spielen Kunst und Design in der Krise für die Gesellschaft und wie können wir der Öffentlichkeit die Arbeiten der Studierenden dennoch zugänglich machen?“Unter dem Titel „Interventionen“ haben Studierende der Hochschule ein Format für dieses außergewöhnliche Jahr auf die Beine gestellt, das vom 1. bis zum 12. Juli sowohl im digitalen und als auch im öffentlichen Raum stattfinden wird. Anfang September sollen weitere „Interventionen“ organisiert werden. Verantwortlich für die Projektidee und die Umsetzung waren verschiedene Lehrgebiete aus den beiden Fachbereichen Kunst und Design. Im öffentlichen Raum soll das Schaufenster bei den „Interventionen“ eine besondere Rolle spielen. Dabei werden die Schaufenster von Einzelhandelsgeschäften in Offenbach sowie der Schaufensterraum im Hafen zur Projektionsfläche für Stücke aus den Lehrbereichen Bühnenbild und Szenischer Raum, Malerei, Film und Video und Bildhauerei werden.Am Hauptcampus werden unter Einhaltung der Hygieneauflagen stark limitierte Spaziergänge angeboten, bei denen das Lehrgebiet Performance mit Sicht auf den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit der aktuellen Situation näher vorgestellt wird. Der Glasbau am Isenburger Schloss wird zudem vom Lehrgebiet Fotografie ebenfalls in ein Schaufenster verwandelt. Im digitalen Raum wird es außerdem Online-Ausstellungsformate geben, in denen unter anderem das Lehrgebiet Experimentelle Raumkonzepte die Besucherinnen und Besucher in weltweit wichtige Museen mit zeitgenössischer Kunst führt. Zudem werden weitere Lehrgebiete aus dem Fachbereich Design sowie der Loewe-Forschungsschwerpunkt „Infrastruktur – Design – Gesellschaft“ einen Einblick in ihre Projekte ermöglichen.