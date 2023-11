„Ich habe entschieden, dass nur nach Noten lernen Quatsch ist“

Saxophonistin Corinna Danzer erhält den „Hessischen Jazzpreis 2023“ im Rahmen des „Hessischen Jazzpodiums 2023“ in der Hochschule für Musik und Darstellen Kunst als Musikerin und für ihre Lehrtätigkeit als Jazzvermittlerin.