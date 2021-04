Mit viel Gefühl am Puls der Zeit

Seit Anfang März gehört auch die Kulturlounge Schick & Schön in Mainz zu den Clubs, die im Lockdown Livestreams anbieten. Auch im April gibt es vier weitere Termine unter dem Motto „Lichtblicke“. Mit dabei: Good Morning Yesterday.

Dank der Bewilligung der Kulturförderung „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur: Lichtblicke“ des Landes Rheinland-Pfalz kann der Mainzer Club Schick & Schön Musik seit vergangenem Monat zumindest wieder Online-Konzerte anbieten. Der Startschuss für die Fortführung der Reihe „Klein aber schick“ fiel am 8. März. Für erst einmal acht Abende. „Alle Konzerte werden in Echtzeit gestreamt und können ohne Passwort oder sonstige Barrieren auf allen Endgeräten abgerufen werden“, verrät Moritz von der Konzertagentur Musikmaschine. Für den 12. April sind Good Morning Yesterday angesagt. Die beiden singenden Songwriter Adrian Warta und Jonas Jäger an Klavier und Gitarre geben ihrem Indie Folk dank Cello zu Bass und Drums einen kammermusikalischen Touch vor allem in den elegischen Balladen.„Es ist, als würden wir unsere größten Ängste, Hoffnungen und unsere Liebe aus unserem Inneren zeigen. Und vielleicht werden einige ähnliche Gedanken und Ideen in einem unserer Songs wiedererkennen. Und vielleicht wird es die Leute ermutigen und ihnen helfen, mit was auch immer sie gerade zu tun haben. Das ist es, worum es für mich geht. Das ist es, was Kunst lebendig macht“, sagte Jonas Jäger vor der Veröffentlichung des Albums „Dead End“ Ende März 2020. „Es ist vielleicht das Aufregendste, was wir bisher in unserem Leben gemacht haben, und wir fangen jetzt an zu begreifen, dass, wenn wir dieses kleine Stück unserer Seele auf Vinyl gepresst haben, es für alle unsere Hörer konkret wird.“