„Die Männer sind durchgefallen“

Zollamt MMK

Nigerianischer Botschafter spricht über Raubkunst

Eine Führung durch die Ausstellung One Can Only Hope and Wonder der nigerianischen Künstlergruppe The Critics Company gibt Einblicke in die aktuelle Schau. Im Anschluss diskutiert Mirrianne Mahn mit dem nigerianischen Botschafter.

Text: ktho / Foto: Foto: The Critics Company, One Can Only Hope and Wonder, 2023, film still