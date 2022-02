Zehn Jahre Design am Schaumainkai

Das Museum Angewandte Kunst zeigt anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des German Design Awards eine Ausstellung, die die ausgezeichneten Projekte der diesjährigen Gewinner präsentiert. Darüber hinaus lässt das Museum die vergangenen zehn Jahre Revue passieren.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des German Design Awards zeigt das Museum Angewandte Kunst vom 11. bis 27. Februar die ausgezeichneten Projekte der Gewinnerinnen und Gewinner im Rahmen einer Ausstellung. Passend zum diesjährigen Leitthema „Wie Designer denken“ soll die Ausstellung eine Auswahl der aktuellen Designtrends zeigen und mithilfe von Kurzfilmen die Entwicklung von Design in den vergangenen zehn Jahren beleuchten.Mit dem German Design Award honoriert der Rat für Formgebung seit zehn Jahren maßgebendes Design und macht die ausgezeichneten Designerinnen und Designer auf internationaler Ebene sichtbar. Geehrt werden die Gewinnerinnen und Gewinner der Kategorien „Excellent Communications Design“, „Excellent Product Design“ sowie „Excellent Architecture“. Darüber hinaus werden auch die Newcomer-Finalistinnen und Finalisten und die Personality of the Year-Auszeichnung präsentiert. Letztere Auszeichnung konnte sich in diesem Jahr Sir David Chipperfield zu Eigen machen. Die diesjährige Newcomer-Auszeichnung, die mit 15 000 Euro dotiert ist, geht an Anne Bansen, die in ihrer Arbeit die Themen Universal Design und User Experience aufgreift.