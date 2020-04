Sie gehören zu den absoluten Highlights im Veranstaltungskalender der Bürgerhäuser Dreieich. Doch auch die „Dreieicher Musiktage“ fallen am

Wochenende Covid-19 zum Opfer. Als kleinen Trost gibt es einen Livestream.

„Wie jedes Jahr im Frühjahr räumen Dreieicher ihre Wohnzimmer aus, lassen einen Flügel reinfahren und stellen Stühle auf. Damit schaffen sie den Rahmen für einzigartige Konzertereignisse, die sich an dem romantischen Gedanken des musikalischen Salons im 19. Jahrhundert orientieren.“ So beschrieb der Kollege Holger Klemm einmal den ganz speziellen Charakter der „Dreieicher Musiktage“, die in diesem Jahr zum 18. Mal neben Privathäusern auch Unternehmen und andere konzertuntypische Plätze bespielen wollten. Zu gerne hätte Dreieichs Bürgermeister Martin Burlon auch dieses Jahr wieder im Programm geschrieben, wie sehr er die Idee schätze, dass sich hier Menschen in einem ganz intimen Rahmen mit außergewöhnlichen musikalischen Konzepten konfrontieren lassen können. „Möglich macht das ein beispielhaftes Zusammenspiel von engagierten privaten Gastgebern und Unternehmen, die ihre Häuser als Konzertsaal zur Verfügung stellen, großzügigen Sponsoren und Spendern sowie den Mitgliedern des Vereins Dreieich Musik e.V.“, so das Stadtoberhaupt.Normalerweise. Aber was ist in Corona-Zeiten schon normal. Außer, dass alle Veranstaltungen wegen der Kontaktsperre ausfallen müssen. Aber der künstlerische Leiter der Musiktage, Georgi Mundrov, und das Team der Bürgerhäuser Dreieich haben sich aus diesem Grund etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Beethoven and Beyond“ findet am Samstag, dem 2. Mai, um 19 Uhr, eine Garten-Serenade statt, die Musikliebhaberinnen und -liebhaber per Livestream verfolgen können . Laura Ochmann (Violine, siehe Foto) und Georgi Mundrov (E-Piano) spielen neben Beethovens „Frühlingssonate op. 24 F-Dur für Violine und Klavier“ virtuose Werke von Pablo de Sarasate (1844-1908) und den „Czardas“ von Vittorio Monti (1868-1922). „Ganz bewusst sind an dem Konzert nur zwei Musiker*innen beteiligt, Sicherheitsabstände und alle Vorsichtsmaßnahmen sollen schließlich eingehalten werden“, heißt es dazu von der Veranstaltungsleiterin der Bürgerhäuser Dreieich, Maria Ochs. Das Publikum bleibt auf der Couch daheim. Weitere kleine Garten-Serenaden mit Laura Ochmann, Georgi Mundrov und dem Klarinettisten Roman Kuperschmidt werden am Vormittag aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt online veröffentlicht.