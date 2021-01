Reinheitsgebot statt Abendbrot

Bereits zum dritten Mal findet am 28. Januar ein virtueller Bierspaziergang durch Frankfurt statt. Dabei lernen die Teilnehmenden nicht nur viel über Braukunst, sondern entdecken vielleicht auch das ein oder andere neue Bier.

Schon mal Knärzje probiert? Und wo befindet sich das Zuhause der Frankfurter Brauunion? Wie viele Sorten Bier gibt es im Kult-Kiosk YokYok? Für alle, die mehr über Frankfurts Braukunst erfahren wollen, findet am Donnerstag, dem 28. Januar, der dritte virtuelle Bierspaziergang der Frankfurter Stadtevents durch Frankfurt statt. Gestartet wird coronakonform von der Couch aus, die passenden Getränke werden geliefert.„Wir sehen einfach keinen Grund, weshalb die wunderbaren Geschichten aus unserer Stadt nicht auch in diesen Tagen erzählt werden können. Es ist die perfekte Zeit für kreative Lösungen“, so Gasteführer Christian Setzepfandt. Er wird die Teilnehmenden mit auf den virtuellen Spaziergang nehmen, gestartet wird am Restaurant Margarete in der Braubachstraße. Von dort aus geht es vorbei an verschiedenen Brauereien, Kneipen und Kiosken, geendet wird an der Off-Location Danzig am Platz im Ostend. Per Live-Übertragung können die Teilnehmenden dann auch Fragen an Setzepfandt und die Bierspezialist:innen stellen.