The Gypsys geben zweites Online-Konzert

Den Musikerinnen und Musikern, aber auch den Personen, die sonst im Publikum stehen, fehlen momentan die Live-Konzerte. The Gypsys wollen deshalb am 30. Mai mit einem Livestream Abhilfe schaffen.

Am 30. Mai um 20.30 Uhr laden The Gypsys zum Livestream-Konzert ein. Bereits im April hatte die Kult-Cover-Band aus Frankfurt, die besonders auf Unternehmensfeiern in der ganzen Stadt Bekanntheit erlangt hat, einen Livestream abgehalten. Nun geht es in die zweite Runde. Welche Songs gespielt werden, darüber können die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum 28. Mai um 16 Uhr selbst noch abstimmen. Das Ganze funktioniert über eine Spende auf das Konto der Gypsys, bei der die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Wunschtitel aus einer langen Liste auswählen können. Dabei sind Pop- und Rock-Titel aus den vergangenen 60 Jahren dabei: Von Bitter Sweet Symphony von The Verve, Riders on the Storm von The Doors, über Blinded by the Light von Manfred Mann und Billy Idols Rebel Yell bis hin zu Crazy in Love von Beyonce und Jay-Z.Die Mitglieder der Gypsys haben seit mehreren Jahrzehnten Bühnenerfahrung und mittlerweile über 1000 Konzerte gemeinsam gespielt. Michael Kercher, Veranstalter des Open Doors-Festivals, das ebenfalls für diesen Juli abgesagt werden musste, ist Schlagzeuger und Percussionist der Band. Sängerin ist Ena Roth, Michael Baum singt und spielt Gitarre, Martin Sulger sitzt an den Keyboards und macht den Chorgesang, Cord Kunze zupft den Bass und singt.