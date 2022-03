„Sprühende Kreativität” aus Spanien

Spanien ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2022 – und das zum zweiten Mal: Vor rund 30 Jahren übernahm das Land schon einmal die Gastrolle. Neben neuen Büchern gibt es ein deutschlandweites Literatur- und Kulturprogramm zu entdecken.

Unter dem Motto „Sprühende Kreativität“ präsentiert Spanien als Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse in den kommenden Monaten seine Literatur- und Kreativszene. Bereits 1991 war Spanien als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse vertreten. In diesem Jahr gebe es „viele zeitgenössische Werke, die deutlich zeigen, dass Spanien ein anderes Land ist als noch vor 30 Jahren”, erklärt Elvira Marco, Projektleiterin für den Ehrengastauftritt Spaniens. Neben zahlreichen Neuerscheinungen begeben sich spanische Kulturschaffende sogar auf Deutschlandtour.



Spanien habe 2019 als Gastland ein Übersetzungsförderprogramm initiiert, in das bisher rund 2 Millionen Euro investiert wurden, so die Gastland-Projektleiterin. Bis Herbst kommen laut Mitteilung der Veranstalter mindestens 86 spanische Neuerscheinungen in deutscher Sprache auf den Markt, rund 46 Prozent wurden mit Mitteln des spanischen Ministeriums für Kultur und Sport und der Acción Cultural Española übersetzt. „Denn Übersetzen ist der einzige Weg für das Wort hinaus in die Welt, für die Verständigung zwischen Kulturen inmitten von Diversität”, ergänzt Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse.



Aber auch die aktuelle Situation solle nicht vernachlässigt werden: „In unserer besonderen Funktion als Ehrengast wollen wir versuchen, ein wenig gegen den Schmerz anzukämpfen, der uns in der Welt gerade herunterzieht. Unsere Bücher können dazu einen Beitrag leisten”, sagt María José Gálvez, Generaldirektorin für Bücher und Leseförderung. Luis García Montero, Direktor der Instituto Cervantes, erklärt, dass die Buchmesse ein wichtiger Ort für einen Austausch zwischen Lesern und Autoren sei.



Als Vorgeschmack auf die Buchmesse reisen ab Mitte März spanische Kulturschaffende durch Deutschland, um ihre Werke näherzubringen. So haben hessische Schülerinnen und Schüler im Mai und Juni die Möglichkeit, spanische Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren zu treffen. Gleichzeitig gibt es Ausstellungen, Musik-, Theater- oder Filmvorführungen, um zum Beispiel bei der documenta fifteen, vom 18. Juni bis 25. September in Kassel, die spanische Kultur zu erleben.