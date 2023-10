Die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür. Gemeinsam mit der Buchmesse feiert auch das Lesefest OPEN BOOKS sein 14-jähriges Bestehen.

Die 75. Frankfurter Buchmesse , 50 Jahre Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim. OPEN BOOKS, das große Lesefest, das die Messe begleitet, feiert allerdings in diesem Jahr erst den 14. Geburtstag und ist trotzdem zu einer Institution geworden.Die Gelegenheit, bei freiem Eintritt den Autorinnen und Autoren mit ihren Novitäten in der Stadt näherzukommen, lockt das Publikum in großer Zahl, und die traditionsreiche Leseveranstaltung „Literatur im Römer“ ist mittlerweile Bestandteil des OPEN BOOKS-Programms geworden. 115 Lesungen mit insgesamt 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann das Kulturamt Frankfurt, das als Ausrichter des Festivals auftritt und die Bewerbungen der Verlage um Leseplätze koordiniert, für das Jahr 2023 vermelden.OPEN BOOKS, so drückt es die Frankfurter Literaturbeauftragte und Festival-Programmleiterin Sonja Vandenrath aus, biete „echte Zeitgenossenschaft.“ Das Publikum, so Vandenrath weiter, könne „auf Lesungen und Diskussionen die Themen und Stoffe entdecken, die den Buchherbst bestimmen. Die Begegnung mit Autorinnen und Autoren, das Signieren im Anschluss an die Veranstaltung und das gesellige Drumherum erzeugen eine vibrierende Atmosphäre, die unser Lesefest zum Erlebnis macht.“Die Veranstaltungsorte von OPEN BOOKS 2023 sind der Römer, die Evangelische Akademie, das Haus am Dom, der Frankfurter Kunstverein, das Historische Museum, die Volksbühne, die Katharinenkirche sowie die Galerie Heussenstamm und in diesem Jahr mit der Feier zum 50. Jubiläums des Stadtschreiberpreises von Bergen-Enkheim erstmalig das Massif Central.„Literatur im Römer“, der traditionelle Lesemarathon am Buchmessen-Mittwoch und -Donnerstag erhält mit „Debüts im Römer“ einen jungen Ableger. Um die ganz jungen Leserinnen und Leser dreht sich wieder alles bei OPEN BOOKS KIDS, das am Wochenende mit zehn Lesungen in der Deutschen Nationalbibliothek zu Gast sein wird.Das Teilnehmerfeld ist ausgesprochen prominent. Unter anderem werden Nele Pollatschek, Deniz Utlu, Ilija Trojanow, Herfried Münkler, Elke Heidenreich, Monika Maron und Terézia Mora auftreten. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist kostenlos; lediglich die Eröffnung am Dienstag, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Messe selbst, ist kostenpflichtig.Das gesamte Programm finden Sie ab sofort unter www.openbooks-frankfurt.de