Das sind die Highlights am Wochenende

Am Wochenende tummeln sich wieder zahlreiche bekannte Gesichter im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf dem Messegelände und in der Stadt. Schon ab Freitag ist die Messe auch für literaturinteressierte Besucher:innen geöffnet und hält einige Highlights bereit.

Update,Seit Mittwoch findet die 73. Auflage der Frankfurter Buchmesse mit einem hybriden Programm aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen für Fachpublikum statt. Ab Freitag, 14 Uhr, öffnet sie dann auch für private Besucher und Besucherinnen ihre Türen und bietet zahlreiche spannende Events. Zudem dürfen ab Freitag – zur Messe-Halbzeit – auch Bücher gekauft werden.Ein Highlight ist die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises am Freitag ab 17.30 Uhr auf dem Messegelände durch Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD). Der Deutsche Jugendliteraturpreis ist einer der wichtigsten Preise für erzählende Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland und wird seit 1956 jährlich im Rahmen der Buchmesse verliehen. Die Preisverleihung kann auch online per Live-Stream auf der Buchmessen-Webseite verfolgt werden.Am Tag darauf, am Samstag, gibt es dann die Gelegenheit, noch mehr über die Preisträgerinnen und Preisträger des mit insgesamt 72 000 Euro dotierten Jugendliteraturpreises zu erfahren. Die Gewinner:innen lesen ab 14 Uhr im Gallus Theater kurze Passagen aus den Titeln der Kategorien Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch und geben Auskunft zu ihrem Werk. Die Veranstaltung ist kostenlos, es muss sich jedoch im Vorfeld online dafür angemeldet werden.Wie schon in den vergangenen Jahren erwartet Besucher und Besucherinnen auf der ARD-Buchmessenbühne auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Highlights in der Festhalle: Am Freitag erzählt der bekannte Komiker Bülent Ceylan im Gespräch mit Moderator Peter Gerhardt ab 16 Uhr von seiner Kindheit und spricht über die Bedeutung von Vielfalt, Heimat und Identität.Ebenfalls am Freitag findet ab 20 Uhr die ARD-Buchmessennacht mit bekannten Literaten und Literatinnen wie Volker Kutscher, Sven Regener sowie der Trägerin des diesjährigen Deutschen Buchpreises, Antje Rávik Strubel, statt. Seinen Debüt-Roman „Es gilt das gesprochene Wort“ präsentiert am Samstag, ab 12.30 Uhr, der deutsche Kult-Regisseur Sönke Wortmann auf der ARD-Buchmessenbühne. Der im Ullstein-Verlag erschienene Roman thematisiere die politische Gegenwart, Verschwörungstheorien und Radikalisierungstendenzen und sei ein „Plädoyer für Redefreiheit und Streitkultur“, heißt es vonseiten des Verlags.Auf zahlreiche Talks, Vorträge und Diskussionsrunden können sich Literaturinteressierte beim neuen Frankfurt Studio – Festival freuen. Dieses gibt darüber hinaus einen Überblick über verschiedene Autor:innen des Literaturherbsts 2021 und deren Neuerscheinungen. Dazu zählen bekannte Autoren und Autorinnen wie Eva Menasse und Stefan Aust, aber auch die Schauspielerin und Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts und TV-Moderatorin Anastasia Zampounidis. Die einzelnen Veranstaltungen werden am Samstag, 23. Oktober, und Sonntag, 24. Oktober, jeweils ab 10 Uhr auch live aus dem Studio des Messegeländes gestreamt Passend zu den Diskussionen rund um rechte Verlage auf der Buchmesse und die Frage, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf, hat die Bildungsstätte Anne Frank gemeinsam mit dem Aktionsbündnis „Verlage gegen Rechts" und dem „Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller" eine Ringvorlesung mit anschließenden Talks auf der Buchmesse organisiert. Autor:innen wie Sasha Marianna Salzmann, Dilek Güngör, Ann-Kristin Tlusty oder Martín Steinhagen teilen dazu ihre literarische oder journalistische Perspektive. Steinhagen, freier Journalist in Frankfurt, recherchiert seit Jahren zu Ursprung und Gegenwart der radikalen und militanten Rechten, darunter zum NSU. 2021 ist sein Buch „Rechter Terror: Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt“ bei Rowohlt erschienen. Aus diesem Buch wird er am Freitag, ab 14 Uhr, am Stand des Rowohlt-Verlages lesen und anschließend diskutieren. Die Lesung wird auch live auf dem Youtube-Kanal der Bildungsstätte Anne Frank übertragen.Ein weiteres Highlight sind die zahlreichen Veranstaltungen außerhalb des Messegeländes im Rahmen des Bookfest City. Dieses bietet neben Lesungen und Talks für ein erwachsenes Publikum auch kindgerechte Events. Am Samstag, 23. Oktober, erwartet Eltern und Kinder ab drei Jahren von 11 bis 12 Uhr eine lustige Bilderbuchgeschichte im Struwwelpeter Museum. Vorgetragen wird diese vom bekannten deutschen Comedy-Künstler Bernhard Hoëcker gemeinsam mit der Fernsehproduzentin Eva von Mühlenfels.