Der Kunstverein Familie Montez wird zum Fashion-Runway

Zur Frankfurt Fashion Week wird der Kunstverein Familie Montez am 24. Juni zum Austragungsort von „Fashion with Passion“ des Frankfurt Style Awards und damit zum Runway von Nachwuchsdesignerinnen und -designern. Das JOURNAL FRANKFURT verlost 5x2 Karten für das Event.

Die Avantgarde der Musik trifft auf die Avantgarde der Mode: Am 24. Juni, dem Freitag der Frankfurt Fashion Week, findet im Kunstverein Familie Montez unter dem Motto „Fashion with Passion“ die dritte Special Edition des Frankfurt Style Awards statt. Begleitet vom Frankfurter Techno-DJ TALLA 2XLC, verwandelt sich der Kunstverein Familie Montez in einen Runway für Nachwuchsdesignerinnen und -designer. Die Runways sind dabei in drei „Fashion Zones“ unterteilt: Deutschland, Ukraine und Senegal.„Der Frankfurt Style Award schreibt seit 2008 Geschichte in der Nachwuchsförderung für Fashion und Design. In seiner dritten Special Edition ‚Fashion with Passion‘ stellen wir erfolgreiche Designerinnen und Designer mit ihren jungen Labels vor, die ihre Karriere auf den Bühnen des internationalen Talent-Wettbewerbs in Frankfurt begonnen haben“, erklärt Hannemie Stitz-Krämer, Initiatorin und Veranstalterin des Frankfurt Style Award. Gleichzeitig sei diese Ausgabe der Veranstaltung „eine Hommage an die ukrainischen kreativen und innovativen Fashion Newcomerinnen und Newcomer der Fashion Zone UA“.Einlass ist ab 15.30 Uhr, ab 16. 15 starten die drei Modenschauen. Das Abendprogramm wird dann durch die „FFW Surprise Show“ von Wafa Tomalla eingeläutet. Um 19.30 Uhr bekommt DJ TALLA 2XLC die „FRANK Trophäe“ für sein Lebenswerk verliehen, bevor es dann mit „Fashion meets Music“ unter der Honsellbrücke, inklusive Public Viewing und Hearing von Sets des DJs, weitergeht. Gleichzeitig kann in der VIP-Lounge „Fashion & Art to Go“ in der Halle des Kunstvereins Familie Montez gefeiert werden; ab 21.30 Uhr ist sie für alle zugänglich.Für die Veranstaltung verlost das JOURNAL FRANKFURT online 5x2 Karten. Darüber hinaus gibt es auf www.keyvent.com VIP-Tickets für 53 Euro pro Person oder ermäßigte Tickets für Paare, Gruppen, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende.