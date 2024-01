Sitzplätze zu gewinnen: Liebesdrama über junge iranische Generation

Das iranische Liebesdrama „Leere Netze“ feiert am 9. Januar seine Frankfurt-Premiere in Sachsenhausen im Kino Harmonie. Für den hochaktuellen Film können Sie Gästelistenplätze gewinnen.

Iranisches Filmdrama „Leere Netze“ feiert Frankfurt-Premiere im Kino Harmonie

Info

Wer bei der Frankfurt-Premiere dabei sein möchte, kann mit etwas Glück 2x2 Gästelistenplätze gewinnen. Über diesen Link gelangen Sie zu der Verlosung.

Seit dem Tod der kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini im September 2022 gab es nicht nur in dem Land am Persischen Golf eine neue wirkmächtige Protestbewegung. Auch die iranische Diaspora in Deutschland und anderen Ländern hat ihren Unmut über das Mullah-Regime auf die Straße und damit in die Öffentlichkeit getragen – auch über künstlerische Ausdrucksformen . In Frankfurt kam es aufgrund der Ereignisse im Iran zu mehreren Streiks vor dem Iranischen Konsulat . Darüber hinaus gibt es regelmäßige Demonstrationen im Stadtgebiet.Da passt der neue Film von Behrooz Karamizade „Leere Netze“. Der mehrfach ausgezeichnete Film erzählt die Liebesgeschichte zwischen Amir und Narges. Die beiden wollen heiraten, doch nachdem Amir seinen Job verloren hat, kann er den hohen Brautpreis nicht bezahlen, den iranische Traditionen verlangen. Er hofft, die Klassenunterschiede durch harte Arbeit überwinden zu können und fängt an, in einer Fischerei am Kaspischen Meer zu arbeiten. Dort gerät er allerdings in kriminelle Machenschaften um illegale Kaviar-Wilderei.Fortan muss er sich entscheiden, ob er sich aufgibt oder einen Neuanfang wagt. Das Liebesdrama zeichnet laut Filmpresse Meuser „ein eindringliches Porträt der jungen Generation im Iran und ihrer Hoffnung nach einer freieren Zukunft“. Auch beleuchte der Film die lebensgefährlichen Fluchtbewegungen im Iran der Gegenwart.Der 2023 entstandene Film feiert seine Frankfurt-Premiere am Dienstag, 9. Januar, im Kino Harmonie in Sachsenhausen, bei der der Regisseur zu Gast sein wird. Der deutschlandweite Kinostart ist dann am 18. Januar. „Leere Netz“ wurde produziert von Basis Berlin Filmproduktion in Koproduktion mit Living Pictures Production, Rainy Pictures und dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel sowie Arte.