Wenn Tanz und Ballsport fusionieren

Ab dem 6. Dezember verwandelt sich das Frankfurt LAB drei Tage lang in eine Sportarena: Die Tanz-Company Hennermanns Horde ist zu Gast und bringt mit „Glanz*“ ein zeitgenössisches Stück über Bewegung, Sport, Spiel und Euphorie für alle ab sechs Jahren mit.

Auf die Plätze, fertig, los! So oder so ähnlich könnte es vorübergehend durch die Hallen des Frankfurt LAB schallen. Denn vom 6. bis zum 8. Dezember ist die Tanz-Company Hennermanns Horde zu Gast, die die Räumlichkeiten im Nordend in eine Sportarena verwandeln wird. Gezeigt wird das Stück „Glanz*“, bei dem Sportbewegungen mit zeitgenössischem Tanz kombiniert werden.Konkret geht es dabei um drei Tänzerinnen und Tänzer, die das Publikum gemeinsam mit auf ein sich ständig weiterentwickelndes Spiel nehmen: Es wird gedribbelt und gerannt, Bälle werden zugepasst und Körbe geworfen. Dabei geht es um Mannschaften aber auch den Einzelkampf, es geht um Ehrgeiz und Euphorie, wie es vonseiten der Initiatoren heißt.Kopf hinter Hennermanns Horde ist die Frankfurter Choreografin Célestine Hennermann, die die Tanz-Company für Junges Publikum vor 13 Jahren gegründet hat und seitdem alle Altersgruppen – von den Allerkleinsten bis hin zu Jugendlichen – trainiert. Gerade im Grundschulalter entdeckten viele Kinder in einer Sportart ihr Hobby oder kämen durch Events und Tuniere in Berührung mit Sport.