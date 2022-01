Mit Goethe auf historischer Erkundungstour

Die „Frankfurt Citytour“-App führt durch das historische Frankfurt und verbindet dabei die digitale mit der realen Welt. Johann Wolfgang von Goethe übernimmt die Moderation und begleitet vom Kaiserdom bis zum Römerberg.

Mit der App „Frankfurt Citytour“ können Touristinnen und Touristen sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt das historische Frankfurt zur Zeit der Kaiserkrönungen entdecken. Während App-Nutzerinnen und Nutzer durch die Frankfurter Altstadt laufen, können sie auf ihrem Smartphone die reale und digitale Welt durch die App betrachten. Durch die Kamera werden virtuelle historische Bilder in der realen Welt eingeblendet. Dies ermöglicht die sogenannte „Augmented Reality“-Funktion sowie 360-Grad-Fotos.



Durch die historische App-Führung begleite Johann Wolfgang von Goethe, der die Moderation übernimmt. Gezeigt wird die Kaiserkrönung von Joseph II im Jahr 1764. Die App-Reise führt dabei an Schauplätzen wie dem Kaiserdom, dem Hühnermarkt oder der neuen Altstadt vorbei. Darüber hinaus dient auch der Römerberg als Erkundungsort in der App.



Bei der App handelt es sich bereits um das zweite „Augmented Reality“-Projekt für die neue Altstadt, erklärt Jasmin Bischoff, Marketing-Leiterin der Tourismus+Congress GmbH. Die Firma Urban Time Travel habe die App im Auftrag von Tourismus+Congress entwickelt. „Wir möchten die App in Zukunft gerne weiterentwickeln. Vor allem möchten wir dem Thema Demokratie mehr Aufmerksamkeit schenken, da es aktueller denn je ist“, sagt Bischoff.



Die App, die seit Dezember 2021 verfügbar ist, kann über den Namen „Frankfurt Citytour“ sowohl für Smartphones mit iOS- als auch für jene mit Android-Betriebssystem gefunden und heruntergeladen werden. Neben einer deutschsprachigen Option gibt es auch eine Übersetzung ins Englische. Darüber hinaus gibt es die App auch auf der Website der Tourismus+Congress GmbH.