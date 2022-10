Kinder und Jugendliche sollen bei „ihrem Theater“ mitbestimmen

Kinder und Jugendliche in Frankfurt sollen in den kommenden Jahren im Zoogesellschaftshaus eine Bühne finden. Wie das neue Theater dort aussehen soll, können sie mitbestimmen. Dafür veranstaltet die Stadt ab Mittwoch das dreitägige „Visionen-Festival“.

In den kommenden Jahren soll das Zoogesellschaftshaus zum Kinder- und Jugendtheater werden. Wie das Ganze genau aussehen und funktionieren kann, wollen die Stadt und das Berliner Büro „die Baupiloten“ im Rahmen eines Mitmacht-Festivals in den Herbstferien herausfinden. Beim „Visionen-Festival“ können Kinder und Jugendliche ab Mittwoch drei Tage lang einen Einblick ins Zoogesellschaftshaus sowie in die Abläufe und Berufe am Theater bekommen. Dabei stehen sowohl Workshops für Kinder ab acht Jahren als auch Erkundungen und Gespräche mit Theaterleuten auf dem Programm.



Im Rahmen des Festivals erhofft sich die Stadt, Ideen aus den Reihen der Kinder und Jugendlichen für die Umsetzung des Theaters zu bekommen. „Noch ist das Theater nicht im Haus, doch die Planungen laufen, um die neue Bühne und alle Räume ins Zoogesellschaftshaus einzupassen“, so Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Wir möchten alle jungen Menschen schon jetzt einladen, dabei zu sein, mitzudenken, mitzureden und das Haus zu ihrem Theater zu machen.“ So soll nach dem Festival auch eine Gruppe aus jungen Menschen entstehen, die Interesse haben, den Bau des Theaters – auch in Kontakt mit den Architekten – zu begleiten.



Die Plätze für das „Visionen-Festival“ sind begrenzt; interessierte Kinder und Jugendliche können sich aber unter Angabe von Name und Alter noch per Mail an kiju.zgh@stadt-frankfurt.de anmelden. Der Eintritt zum Festival ist frei. Die Erkenntnisse aus der Veranstaltung sollen im Anschluss in die Planung des Kinder- und Jugendtheaters einfließen. Zum Ende des Festivals wird der Blick der „jungen Generation“ auf das entstehende Theater am 28. Oktober ab 16 Uhr in einer Ausstellung präsentiert.